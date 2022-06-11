Ни газа, ни бензина: что происходит на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

На украинских заправках снова наблюдается дефицит топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
11 июня на украинских заправках наблюдается дефицит газа и бензина А-95+, у большинства нет также и А-92. Цены несколько изменились по сравнению с предыдущим днем, однако корректировка незначительна.
Об этом свидетельствуют данные AutoRia.
Да, 11 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,28 грн (по сравнению с 10 июня стоимость выросла на 0,01 грн), А-92 – 49,41 грн (уменьшилась на 17 коп.), ДП – 56,61 грн (уменьшилась на 0,05 грн).
В общем ситуация на заправках выглядит так:
|АЗС и вид топлива
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|-
|-
|-
|-
"Зеленый коридор" для бензовозов
В Украину начали прибывать машины с топливом из ЕС по так называемому "зеленому коридору". Это означает, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают автомобили с горючим и в случае необходимости открывают для них дополнительные полосы.
В Госпогранслужбе рассказали, что такая задача была поставлена правительством страны, чтобы поскорее преодолеть бензиновый кризис.
В смежных странах ЕС тоже стараются первоочередно пропускать бензовозы, которые везут дефицитное топливо в Украину или пустые едут за ним назад.
"Сегодня" раньше писали, что будет с дефицитом топлива во всем мире в ближайшее время, а также рассказывали, сколько будет стоит бензин летом.