Деяким українцям виплатять по 4500 грн – хто отримає допомогу

Допомога видається сертифікатами / Фото: Getty Images, vechirniy.kyiv

Українці, які реєструвалися як внутрішні переселенці після 24 лютого 2022 року, зможуть отримати 4500 грн допомоги від держави. Видаватимуть її у вигляді сертифікатів на покупки в мережі супермаркетів "Сільпо".

Як повідомляє "Вечірній Київ", перший етап програми вже стартував у Києві – визначили найуразливіші категорії населення, які перші отримають допомогу. Реалізує її Червоний Хрест України за підтримки Всесвітньої продовольчої програми (WFP).

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Видається допомога сертифікатами по 500 грн кожен, розплатитися якими можна в супермаркетах "Сільпо" по всій Україні.

"Якщо товарів у чеку буде, наприклад, на суму 510 грн, то людину попросять доплатити 10 грн. А якщо на 480, то 20 грн решти не дадуть", – пояснила співголова Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Гоєнко.

Хто може отримати допомогу?

Отримати допомогу зможуть:

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люди з інвалідністю першої групи (можна отримати три сертифікати на загальну суму 1500 грн);

сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років (можна отримати дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн);

сім'ї з трьома та більше дітьми до 16 років (дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн);

сім'ї, які утримують та виховують сироту до 16 років (дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн).

Які документи потрібні?

Усім ВПО знадобляться:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про статус переміщеної особи .

Також потрібно підтвердити свою категорію – довідка про призначення групи інвалідності, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про опікунство.