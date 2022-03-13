Деяким українцям спростили правила виїзду за кордон – кого це стосується

Для деяких українців спростили перетин кордону / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Багато українців уже виїхали чи планують виїхати за кордон, щоб врятуватися від воєнних дій. Деякі процедури для полегшення виїзду уряд вже змінив або скасував, також на поступки йдуть і країни, які приймають біженців.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що Кабмін спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб.

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У чому проблема

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, що під час евакуації за кордон багато чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп віком від 18 до 60 років не мають військових квитків. А у деяких таких квитках немає позначки про непридатність до військової служби.

Через заборону чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за кордон у воєнний час прикордонна служба не пропускає чоловіків з інвалідністю та вимагає довідку про непридатність до служби.

"Для того, щоб не наражати людей на небезпеку та не створювати їм зайві складнощі, ми розширили перелік документів, які підтверджують групу інвалідності, і можуть бути підставами для пропуску на кордоні", – пояснила Лазебна.

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Які спрощення та для кого

Тепер люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетнути державний кордон, маючи лише один з цих документів:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Спрощення для супроводжуючих

Разом з кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, яка потребує постійного догляду, кордон може перетинати:

один із членів сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку;

або ж одна особа, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

У цьому випадку документом, який підтвердить, що особа справді доглядає за людиною з інвалідністю, може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

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Свої особливості є у правилах для людей з інвалідністю, які визнані недієздатними або обмеженими у дієздатності. Їх супроводжувати може один опікун, піклувальник або член сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

"Супроводжуючий при виїзді за кордон для людини з інвалідністю, яка потребує догляду, – це питання життєвої необхідності. Ми визначили, що супроводжувати може один з батьків, один з подружжя, доросла дитина, опікун, піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані державою виплати. І все. Лише одна доросла особа незалежно від віку і статі", – прокоментувала Лазебна.

Умови перетину кордону для водіїв

Раніше "Сьогодні" писали, що аби налагодити міжнародну логістику, уряд спростив порядок перетину держкордону. Спрощення запровадили для водіїв вантажівок та залізничного транспорту.. А саме для тих, хто здійснює:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Також ми раніше розповідали, чи можна з домашнім улюбленцем перетнути кордон, і як змінилися правила перебування українських біженців на території Польщі.