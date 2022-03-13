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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію – як виїхати у безпечне місце 13 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 10:27
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Розповідаємо, як евакуюватись у безпечне місце на потязі 13 березня, у неділю
Евакуаційні рейси на 13 березня
Евакуаційні рейси на 13 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги для евакуації та у зворотному напрямку на 13 березня.

Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

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Отже, графік евакуаційних потягів за кордон та в межах країни на 13 березня виглядає так:

  • 15:00 – №7931 Авдіївка – Дніпро;
  • 11:00 – Житомир – Бердичів;
  • 13:00 – №7912 Бердичів – Львів;
  • 17:00 – №7764 Вознесенськ – Львів;
  • 9:00 – №722 Дарниця – Харків-Пас;
  • 11:00 – №781 Дарниця – Дніпро;
  • 13:00 – №7801 Дарниця – Львів;
  • 16:00 – №7803 Дарниця – Львів;
  • 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
  • 12:30 – №903/904 Дніпро – Сокаль;
  • 16:00 – №797 Дніпро – Львів;
  • 17:30 – №782 Дніпро – Львів;
  • 14:00 – №7904 Жмеринка – Львів;
  • 10:00 – №217/218 Запоріжжя-1 – Чоп;
  • 16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм;
  • 15:00 – №265/266 Краматорськ – Чернівці;
  • 14:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;
  • 11:00 – №210/209 Кривий Ріг – Львів;
  • 16:00 – №7736 Кропивницький – Львів;
  • 15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород;
  • 12:00 – №255/256 Лиман – Львів;
  • 11:30 – №210/209 Львів – Кривий Ріг;
  • 17:00 – №261/262 Львів – Краматорськ;
  • 18:00 – №716 Львів – Київ-Пас;
  • 12:12 – №7609 Львів – Пшемисль;
  • 15:40 – №7611 Львів – Пшемисль;
  • 19:55 – №7601 Львів – Пшемисль;
  • 17:00 – Львів – Хелм;
  • 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Стрий – Харків-Пас;
  • 17:00 – №229/230 Ужгород – Харків-Пас;
  • 13:00 – №239/240 Харків-Пас. – Львів;
  • 16:00 – №755 Харків-Пас. – Львів;
  • 15:30 – №903/904 (904) Хелм – Дніпро;
  • 12:00 – №907/908 (906) Хелм – Дніпро;
  • 16:30 – №219/220 Чоп – Кривий Ріг;
  • 15:30 – №217/218 Чоп – Запоріжжя-1;
  • 11:35 – №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина);
  • 16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина);
  • 23:23 – Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія);
  • 12:30 – Мукачево – Будапешт (Угорщина).

Також зі станції Чоп до станції Захонь в Угорщині щоденно курсують 9 пар потягів з інтервалом в 3 години.

Безкоштовні подорожі

Деякі європейські країни, які готові приймати у себе українських біженців заявили, що для громадян нашої країни проїзд залізницею буде безкоштовний.

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Для цього потрібно лише показати паспорт, який підтверджує ваше громадянство.

Наразі до ініціативи долучились вже 11 країн, детальніше про це ми розповідали раніше.

"Сьогодні" також писали, як правильно перевозити на потязі тварин і розповідали, яка ситуація із цінами на бензин в Україні.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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