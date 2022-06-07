Деяким пенсіонерам перерахують стаж – кому рік роботи зарахують за три

Деяким українцям рік стажу зарахують за три / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деяким українцям один рік страхового стажу зараховуватимуть за три, однак це стосується далеко не всіх.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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Така можливість стала доступною після введення у дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

Він передбачає зарахування одного року за три для осіб, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення.

Щоб отримати своє право на такий перерахунок, потрібно підтверди свою приналежність до депортованих осіб та/або стаж роботи на спецпоселенні.

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Для цього потрібні такі документи:

посвідчення про приналежність до депортованих осіб;

документи про час перебування на спецпоселенні.

У ПФУ зауважили, що посвідчення депортованої особи видається місцевою держадміністрацією, а часом перебування на спецпоселенні вважають час від дати депортації до дати зняття режиму спецпоселень.

Отже, вам знадобиться трудова книжка для підрахунку страхового стажу.

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Підвищення пенсій у 2022 році

Цьогоріч можна очікувати ще три підвищення пенсійних виплат, внаслідок яких середня пенсія в Україні становиме 4,5 тис. грн.

Підвищення виплат пенсіонерам заплановані у липні, жовтні та грудні. У липні мінімальна пенсія зросте до 2 027 грн, а максимальна до 20 270 грн.

А у жовтні перерахунок здійснять одразу кільком категоріям пенсіонерів, яким саме та чого чекати українцям у грудні, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, хто може вийти на заслужений відпочинок достроково та розповідали, як виплачуватимуть кошти на окупованих територіях.