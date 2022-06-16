Деяких українців звільнять від ще одного податку – хто зможе не платити

Деяким українцям можуть скасувати зарплатний податок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Парламентський комітет із питань податкової та митної політики рекомендував нардепам Верховної Ради ухвалити законопроєкт, який передбачає скасування військового збору для українських військовослужбовців та деяких чиновників.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі.

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Проект закону №7432 передбачає внести зміни до Податкового кодексу України, зокрема звільнити від сплати так званого зарплатного податку таких людей:

військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби;

осіб рядового, начальницького складу, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань та інших осіб, які беруть участь у заходах щодо забезпечення національної безпеки та оборони.

"За своєю сутністю військовий збір був запроваджений саме для забезпечення зокрема тих військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Тому сплата ними військового збору несправедлива", – пише Гетьманцев.

Проте політик наголошує, що такі пільги для військових пропонують запровадити тільки до закінчення воєнного стану в Україні.

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Податки на нерухомість

Війна змінила правила у цій сфері та українцям фактично скасували сплату податків на нерухомість на два роки. Так, платити за житло та інші приміщення не потрібно за 2021 та 2022 роки.

Зміни торкнуться як фізосіб, і юридичних, але все так просто, як здається.

Про те, за які об'єкти насправді можна не платити, читайте у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, які податки хочуть повернути, і розповідали, чого очікувати українцям найближчим часом.