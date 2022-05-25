Деякі українці можуть тимчасово не платити за комуналку – кого стосується

Платежі за комунальні послуги можуть не нараховувати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо людина більше місяця не була у себе вдома, вона може подати заявку на перерахунок комунальних послуг.

Про це розповіла заступник міністра громад та територій Наталія Хоцяновська у коментарі "Фактам ICTV".

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Заявку постачальнику потрібно подавати разом із довідкою про лікування, або довідкою внутрішньо переміщеної особи, або документом, який засвідчує службу у ЗСУ.

Саме ці обставини можуть бути підставою для перерахунку і вам не провадитимуть нарахування. Це актуально для тих споживачів, які не мають лічильників.

"Це не стосується приміщень, які обладнані лічильниками, потрібно ці показання подавати, а саме повторювати ті, які були раніше. Це не поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком і не стосуватиметься послуг постачання тепла", — каже експерт.

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Що буде із боргами за комуналку?

Ми вже розповідали, що в Україні заборонили примусове стягнення боргів з фізосіб за житлово-комунальні послуги під час війни.

Теж саме для підприємств оборонно-промислового комплексу, постачальників електроенергії та води пропонує закон №7317.

Відповідно до його тексту, заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є ті, хто провадить діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, а також водопостачання та водовідведення.

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Однак це далеко не повний список, а повний перелік можна побачити у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з комуналкою до кінця військового стану і розповідали, коли українці перейдуть на нову систему обліку газу та як це змінить платіжки.