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Комуналка під час війни: що буде з боргами українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 18:38
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Розповідаємо, чи законно стягувати з українців борги за комуналку під час дії воєнного стану
Під час дії воєнного стану українцям не нараховують пені через несплату за комуналку
Під час дії воєнного стану українцям не нараховують пені через несплату за комуналку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні заборонили примусове стягнення боргів з українців за житлово-комунальні послуги. Те ж саме стосується і підприємств оборонно-промислового комплексу, постачальників електроенергії та води.

Про це йдеться в законі з реєстраційним номером 7317.

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Так, згідно з ним, заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є фізособи та деякі юридичні особи, які здійснюють діяльність з:

  • виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
  • водопостачання та водовідведення;
  • вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;
  • надання доступу до мережі Інтернет;
  • виробництва вакцин;
  • дослідження у сфері біологічних наук;
  • космічну діяльність;
  • підприємства оборонно-промислового комплексу;
  • органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України;
  • підприємства залізничного транспорту.

Що відбувається з тарифами у травні?

У травні всі тарифи залишили на колишньому рівні, хоча деякі мали зрости ще у квітні.

Наприклад, тариф на світло заморозять як мінімум на пів року на такому рівні:

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  • до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Те ж саме стосується води та газу.

Раніше ми розповідали, що буде з комуналкою до кінця воєнного стану, а також писали, коли українців переведуть на нову систему обліку газу.

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