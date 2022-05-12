Комуналка під час війни: що буде з боргами українців

Розповідаємо, чи законно стягувати з українців борги за комуналку під час дії воєнного стану

Під час дії воєнного стану українцям не нараховують пені через несплату за комуналку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні заборонили примусове стягнення боргів з українців за житлово-комунальні послуги. Те ж саме стосується і підприємств оборонно-промислового комплексу, постачальників електроенергії та води.

Про це йдеться в законі з реєстраційним номером 7317.

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Так, згідно з ним, заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є фізособи та деякі юридичні особи, які здійснюють діяльність з:

виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

водопостачання та водовідведення;

вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;

надання доступу до мережі Інтернет;

виробництва вакцин;

дослідження у сфері біологічних наук;

космічну діяльність;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України;

підприємства залізничного транспорту.

Що відбувається з тарифами у травні?

У травні всі тарифи залишили на колишньому рівні, хоча деякі мали зрости ще у квітні.

Наприклад, тариф на світло заморозять як мінімум на пів року на такому рівні:

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до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;

більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Те ж саме стосується води та газу.

Раніше ми розповідали, що буде з комуналкою до кінця воєнного стану, а також писали, коли українців переведуть на нову систему обліку газу.