Некоторые украинцы могут временно не платить за коммуналку – кого касается

Платежи за коммунальные услуги могут не насчитывать / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если человек более месяца не был у себя дома, он может подать заявку на перерасчет коммунальных услуг.

Об этом рассказала заместитель министра громад и территорий Наталья Хоцяновская в комментарии "Фактам ICTV".

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Заявку поставщику нужно подавать вместе со справкой о лечении, либо справкой внутренне перемещенного лица, либо документом, свидетельствующим о службе в ВСУ.

Именно эти обстоятельства могут быть основанием для перерасчета и вам не будут производить начисления. Это актуально для тех потребителей, у которых нет счетчиков.

"Это не касается помещений, которые оборудованы счетчиками, нужно эти показания подавать, а именно — повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуг поставки тепла", — говорит эксперт.

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Что будет с долгами за коммуналку?

Мы уже рассказывали, что в Украине запретили принудительное взыскание долгов с физлиц за жилищно-коммунальные услуги во время войны.

Тоже самое для предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды предлагает закон №7317.

Согласно его тексту, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются те, кто осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией, а также водоснабжению и водоотводу.

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Однако это далеко не полный список, а полный перечень можно увидеть в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что будет с коммуналкой до конца военного положения и рассказывали, когда украинцы перейдут на новую систему учета газа и как это изменит платежки.