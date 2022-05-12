Коммуналка во время войны: что будет с долгами украинцев

В Украине запретили принудительное взыскание долгов с украинцев за жилищно-коммунальные услуги. То же касается и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды.
Об этом говорится в законе с регистрационным номером 7317.
Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:
- по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;
- по водоснабжению и водоотводу;
- по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;
- по предоставлению доступа к сети Интернет;
- по производству вакцин;
- по исследованию в области биологических наук;
- космическую деятельность;
- предприятия оборонно-промышленного комплекса;
- органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
- предприятия железнодорожного транспорта
Что происходит с тарифами в мае?
В мае все тарифы оставили на прежнем уровне, хотя некоторые должны были вырасти еще в апреле.
К примеру, тариф на свет заморозят как минимум на полгода на таком уровне:
- до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;
- более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.
То же самое касается воды и газа.
Раньше мы рассказывали, что будет с коммуналкой до конца военного положения, а также писали, когда украинцев переведут на новую систему учета газа.