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Коммуналка во время войны: что будет с долгами украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 18:38
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Рассказываем, законно ли взыскивать с украинцев долги за коммуналку во время действия военного положения
Во время действия военного положения украинцам не начисляют пени из-за неуплаты за коммуналку
Во время действия военного положения украинцам не начисляют пени из-за неуплаты за коммуналку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине запретили принудительное взыскание долгов с украинцев за жилищно-коммунальные услуги. То же касается и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды.

Об этом говорится в законе с регистрационным номером 7317.

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Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:

  • по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;
  • по водоснабжению и водоотводу;
  • по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;
  • по предоставлению доступа к сети Интернет;
  • по производству вакцин;
  • по исследованию в области биологических наук;
  • космическую деятельность;
  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
  • предприятия железнодорожного транспорта

Что происходит с тарифами в мае?

В мае все тарифы оставили на прежнем уровне, хотя некоторые должны были вырасти еще в апреле.

К примеру, тариф на свет заморозят как минимум на полгода на таком уровне:

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  • до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;
  • более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

То же самое касается воды и газа.

Раньше мы рассказывали, что будет с коммуналкой до конца военного положения, а также писали, когда украинцев переведут на новую систему учета газа.

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