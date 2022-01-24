Нафта по 150 доларів? Чому Україна стане каталізатором падіння світової економіки

Нафта може підскочити в ціні до 150 доларів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту можуть істотно зрости. Причиною можливого сценарію стане загострення конфлікту Росії та України.

Прт це повідомляють аналітики одного з найбільших банків світу JP Morgan — пише агентство Bloomberg.

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За їх словами, один барель нафти може вартувати 150 доларів.

"Геополітична напруга між Росією та Україною, що простежується останнім часом, збільшує ризик неабиякого зростання в цьому кварталі", — вважають аналітики.

В минулому потрясіння на нафтовому ринку призвели до циклічного спаду в економіці. Тож, якщо цьогоріч корисна копалина зросте в ціні до 150 доларів за барель, то центробанки країн світу змушені будуть більше посилювати валютну політику, адже за такого сценарію інфляція може зрости вдвічі — до 7,2% (замість прогнозованих 3%).

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Натомість зростання ціни на нафту призведе до скорочення темпів зростання ВВП у світі до 0,9% (наразі очікується 4,1%).

До слова, у цьому прогнозі не враховано ще вплив реального воєнного конфлікту між Україною та Росією на фінансовий ринок, а також наслідки можливих американських санкцій проти Москви, які можуть бути запроваджені у разі її вторгнення.

Вперше з 2014 року

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

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Так, відкрилися торги на рівні 86,50 дол. за барель, згодом ціна сягнула свого піку у 88,12 дол., мінімум був на рівні 85,55 дол. за барель.

Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

Нагадаємо, чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель.

Раніше ми також писали, що Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти Brent на 2022 рік з 70 дол за барель до 74,95 дол за барель.