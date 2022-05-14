Не тільки в Європі: де українці отримують високі зарплати

Скільки заробляють українці за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і після шукають роботу за кордоном. Працювати можна і без досвіду, і без знання мови.

Хоч і найпопулярнішими країнами серед наших громадян є європейські, досить високі зарплати пропонують і в інших державах. Скільки можна заробити, і чи зросте попит на роботу за кордоном, розповіли аналітики OLX.

Реклама

Де платять найбільше

Високі зарплати для Українців пропонують у Австралії, Норвегії, США, Швеції та Ізраїлі. Однак з цього переліку лише в Ізраїль їде велика кількість заробітчан. Решта країн попри привабливі суми не популярні.

Для цього є декілька причин:

ці країни знаходяться далеко від нашої;

кількість вакансій менша, ніж в ЄС;

складна процедура прийому іноземців.

В Ізраїлі найвища медіанна зарплата складає 85 тис. грн (медіанний розрахунок зарплат вважається більш об'єктивним, і зазвичай він менший від показника середньої зарплати на 15-30%). Тоді як у Австралії такий рівень сягає аж 175 530 тис. грн

Реклама

Трохи менше можна заробити в Норвегії – 130 000 тис. грн на місяць.

Чи збільшиться серед українців попит на роботу за кордоном

Фахівці стверджують, що сьогодні для українців важливими є не лише умови праці та рівень заробітку, а і безпека. Дослідження показало, що найактивніше на вакансії за кордоном відгукуються шукачі на Львівщині та Івано-Франківщині, де висока конкуренція через насиченість ринку внутрішньо переміщеними українцями.

Реклама

Також робота за кордоном популярна серед жителів Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Водночас не всі готові виїжджати, і велика частина повертається на звільнені від окупантів території, і шукає роботу там.

"За даними соціологічної групи "Рейтинг" більш ніж половина тих, хто залишив Україну через війну, планують найближчим часом або трохи пізніше повернутися додому. Ще понад 40% збираються повертатись на Батьківщину після завершення війни. Українці прагнуть працювати вдома та відновлювати економіку, адже країна без них ніяк", – наголошують аналітики.

Які зарплати в українців в ЄС

Раніше ми розповідали, що найбільша зарплата в ЄС саме в Ізраїлі. Далі йде Велика Британія, де можна заробити в середньому 75 тис. грн на місяць. Понад 55 тис. грн платять в Нідерландах, та 50 тис. у Німеччині. А от найменші зарплати в Угорщині – 23 750 тис. грн.

У цьому тексті ми також розповіли, яких фахівців шукають у Польщі та Румунії, і скільки їм платять.

Також ми розповідали про кризу на українському ринку праці, яка нині найбільша за останні 10 років. В Україні у квітні було удвадцятеро менше вакансій, ніж до воєнного стану, а актуальна середня зарплата нижча на 10%. Ми пояснили, де тепер шукають людей, з якими умовами, і які середні зарплати нині у різних сферах.