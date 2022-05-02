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Робота в Польщі без знання мови: де і скільки можна заробити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 12:26
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Розповідаємо, яку роботу та зарплати пропонують українцям у Польщі, які не знають польської
Українці можуть працювати за кордоном без знання мови
Українці можуть працювати за кордоном без знання мови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні багато чоловіків повернулися із заробітків додому. Відтак у Польщі виникли проблеми з робочою силою. Однак кількість біженців також зростає, і вже інші кандидати готові працювати в цій країні на інших місцях.

Проте не всі українці знають польську, а кількість вакансій без вимоги знання мови менша. "Сьогодні" переглянули, що це за вакансії, та яку зарплату пропонують роботодавці.

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Заробляти можна до 40 тис. грн на місяць

Одна з актуальних вакансій – робітник у теплиці. Шукають трьох людей для збору овочів. Мову знати необов'язково, а плату пропонують від 4 до 5 тис. злотих (27 310 грн – 34 138 грн).

Ще один варіант – працівник на склад овочів і фруктів. Годину роботи оплачують 14,5 злотих (майже 100 грн), в умовах передбачені 10-12 робочих годин (280-340 годин на місяць). До обов'язків входить:

  • упаковка овочів у коробки;
  • розміщення коробок на піддони;
  • сортування, контроль якості;
  • етикетування.

Є робота і для будівельників. Пропонують 10-12-14 робочих годин з оплатою 16-22 злотих за годину (109-150 грн). Будувати потрібно фундаменти для торгових центрів. У цьому випадку знання мови необов'язкове, але вітається.

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Також працювати можна на фабриці вікон. До обов'язків входить складання металопластикових вікон, монтаж кріплень та деталей вікна і контроль якості. Роботодавець не вимагає знання мови, а платити готовий від 1 200 до 1 400 доларів на місяць (близько 36 419 – 42 489 грн).

Також ми знайшли вакансію для фахівців з підбору персоналу у Варшаві. Велика компанія, яка працює у Польщі, Україні, Чехії, Словаччині та Німеччині, шукає людину, яка підбиратиме персонал. Знати польську необов'язково, спілкуватися потрібно російською. Вітається також знання англійської. А зарплата 26-27 злотих на годину (177-184 грн).

Де найбільше потребують робочої сили у Польщі

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в основному в Польщі пропонують роботу, орієнтовану на чоловіків, оскільки підприємства потребують саме їхньої сили. Однак через великий наплив біженців, а саме жінок, роботодавці намагаються переформатовувати свою роботу під них.

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Так, за даними europeservice, українським жінкам пропонують такі вакансії:

  • працівник підприємства Balcerzak в місті Слава (заробітна плата 119-150 грн за годину нетто, проживання надається, графік 6 днів на тиждень по 10 годин);
  • працівник на виробництво мʼясної продукції в Познань (заробітна плата 35700-42000 грн, графік 6 днів на тиждень по 10-12 годин, проживання надається);
  • працівник на виробництво електричних пучків у Люблін (заробітна плата 115 грн за годину, графік 5-6 днів на тиждень по 12 годин на день, проживання надається).

Також українці шукають роботи, де не є обовʼязковим досконале володіння польською мовою. В основному це компанії, що орієнтуються на російсько- чи українськомовних людей, приміром, консультант українців у банку.

Раніше ми пояснювали, що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Польщі власним авто, а також детально розповідали, у скільки вам обійдеться проживання, харчування, житло тощо в Польщі.

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