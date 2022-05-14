Не только в Европе: где украинцы получают высокие зарплаты

Сколько зарабатывают украинцы за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы и до полномасштабного вторжения России в Украину, и после ищут работу за границей. Работать можно и без опыта, и без знания языка

Хотя и самые популярные страны среди наших граждан – европейские, достаточно высокие зарплаты предлагают и в других государствах. Сколько можно заработать, и возрастет ли спрос на работу за границей, рассказали аналитики OLX.

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Где платят больше всего

Высокие зарплаты для украинцев предлагают в Австралии, Норвегии, США, Швеции и Израиле. Однако из этого перечня только в Израиль едет большое количество работников. Остальные страны, несмотря на привлекательные суммы, не популярны.

Для этого есть несколько причин:

эти страны находятся вдали от нашей;

количество вакансий меньше, чем в ЕС;

сложная процедура приёма иностранцев.

В Израиле самая высокая медианная зарплата составляет 85 тыс. грн (медианный расчет зарплат считается более объективным, и обычно он меньше показателя средней зарплаты на 15-30%). В то время как в Австралии такой уровень достигает 175 530 тыс. грн

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Чуть меньше можно заработать в Норвегии – 130 000 тыс. грн в месяц.

Увеличится ли среди украинцев спрос на работу за границей

Специалисты утверждают, что сегодня для украинцев важны не только условия труда и уровень заработка, но и безопасность. Исследование показало, что наиболее активно на вакансии за границей отзываются искатели на Львовщине и Ивано-Франковщине, где высока конкуренция из-за насыщенности рынка внутренне перемещенными украинцами.

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Также работа за границей популярна среди жителей Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. В то же время не все готовы уезжать, и большая часть возвращается на освобожденные от оккупантов территории и ищет работу там.

"По данным социологической группы "Рейтинг" более половины тех, кто покинул Украину из-за войны, планируют в ближайшее время или чуть позже вернуться домой. Еще более 40% собираются возвращаться на Родину после завершения войны. Украинцы стремятся работать дома и восстанавливать экономику, ведь страна без них никак", – отмечают аналитики.

Какие зарплаты у украинцев в ЕС

Раньше мы рассказывали, что самая большая зарплата в ЕС как раз в Израиле. Далее следует Великобритания, где можно заработать в среднем 75 тыс. грн. в месяц. Более 55 тыс. грн платят в Нидерландах и 50 тыс. в Германии. А вот самые маленькие зарплаты в Венгрии – 23 750 тыс. грн.

В этом тексте мы также рассказали, каких специалистов ищут в Польше и Румынии, и сколько им платят.

Также мы рассказывали о кризисе на украинском рынке труда, который сейчас самый большой за последние 10 лет. В Украине в апреле было в двадцать раз меньше вакансий, чем до военного положения, а актуальна средняя зарплата ниже на 10%. Мы объяснили, где теперь ищут людей, с какими условиями, и какие средние зарплаты сейчас в разных сферах.