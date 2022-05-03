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Польща, Чехія, Ізраїль? Де вищі зарплати і більше вакансій для українців

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 10:15
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Розповідаємо, де українцям вигідно шукати роботу за кордоном, і яких фахівців шукають найбільше
В деяких країнах зарплати підвищились, а в деяких навпаки
В деяких країнах зарплати підвищились, а в деяких навпаки / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення РФ понад 10% українців виїхали за кордон. Зараз всі ці люди шукають роботу.

У березні-квітні найбільше українців шукали місце у країнах ЄС та Ізраїлі. Які посади та зарплати їм пропонують, розповіли аналітики OLX.

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У яких країнах найвищі зарплати

У березні 2022 року у Польщі було півтори тисячі оголошень про роботу, а вже в квітні їх було лише 700. А в Угорщині навпаки кількість оголошень збільшилась.

Щодо зарплат зміни теж неоднорідні. Наприклад в Угорщині, Болгарії та Чехії середні зарплати зросли. Зараз вони становлять 23 750 грн, 25 000 грн та 40 305 грн відповідно. Найбільше зарплати зменшились у Нідерландах.

В Ізраїлі платити готові 85 000 грн, а от найменша сума в Угорщині – 23 750 грн.

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Яких фахівців шукають у Польщі та Румунії

Найбільше вакансій у Польщі є у сфері будівництва та виробництва. Однак найбільші зарплати з п'яти найзатребуваніших робітників саме у водіїв.

Загалом, у Польщі найбільше людей шукають у такі сфери і готові платити їм такі зарплати:

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  • виробництво / склад – 30 335 грн;
  • будівництво / ремонт – 36 480 грн;
  • гастрономія – 27 865 грн;
  • водії – 45 280 грн;
  • торгівля – 24 380 грн.

У Румунії ситуація схожа, але зарплати менші. Найактуальніші сфери в цій країні та зарплати в них такі:

  • виробництво / склад – 16 270 грн;
  • водії / автосервіси / кур’єри – 24 590 грн;
  • готельно-ресторанний персонал – 15 780 грн;
  • інженерія / будівництво – 21 835 грн;
  • торгівля – 13 490 грн.

Як при пошуку роботи не втрапити в халепу

У OLX нагадують, що при пошуку роботи за кордоном потрібно дотримуватись таких правил:

  • завчасно знайдіть контакти служб у справах переселенців та українських посольств / консульств у країні, куди плануєте виїжджати. Якщо шукаєте роботу за кордоном на українських сайтах, звертайте увагу та питайте про наявність міжнародного договору та ліцензії Мінсоцполітики;
  • шукайте вакансії через перевірених знайомих або відомі сервіси з пошуку роботи;
  • знайдіть якомога більше інформації про майбутнього роботодавця, посадові обов'язки та умови роботи, а також переконайтеся, що вона має законний статус;
  • за жодних умов не передавайте стороннім особам паспорт і документи. Також не варто надсилати у месенджерах фото чи скани документів, оскільки їх можуть використати у шахрайських схемах.

"Не варто відгукуватися на пропозиції роботи з нечітким описом вакансії та обов’язково повідомляйте знайомих, куди саме ви їдете. Наприклад, свою адресу, назву місця працевлаштування, контакти роботодавця та за можливості когось зі знайомих чи друзів у цій країні, яким ви довіряєте", – йдеться у повідомленні.

Де і скільки можна заробити в Польщі, не знаючи мови

Раніше "Сьогодні" писали, що одна з актуальних вакансій – робітник у теплиці. Шукають трьох людей для збору овочів. Мову знати необов'язково, а плату пропонують від 4 тис. до 5 тис. злотих (27 310 грн – 34 138 грн).

Також ми знайшли вакансію для спеціалістів з підбору персоналу у Варшаві. Велика компанія, яка працює у Польщі, Україні, Чехії, Словаччині та Німеччині, шукає людину, яка підбиратиме персонал. Знати польську необов'язково, спілкуватися потрібно російською. Вітається також знання англійської. А зарплата 26-27 злотих на годину (177-184 грн).

Робота також є для інших робітників. Які саме посади можна зайняти, і скільки отримувати зарплати, читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали про кризу на українському ринку праці, яка нині найбільша за останні 10 років. В Україні у квітні було в 20 разів менше вакансій, ніж до воєнного стану, а актуальна середня зарплата нижча на 10%. Читайте тут, де тепер шукають людей, з якими умовами, і які середні зарплати нині у різних сферах.

Ми також писали про те, як спростилися умови набуття статусу безробітного, і на які суми виплат тепер можуть розраховувати українці.

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