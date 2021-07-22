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"Нова пошта" попередила про шахраїв в онлайн-магазинах: як не стати жертвою

22 липня, 20:00

Ксенія Капустинська

Українцям порадили звертати особливу увагу на паспортні дані, паролі та сумнівні ресурси

"Нова пошта" вважає розмір штрафу неприйнятним / Фото: Pixabay, rau.ua

Приватний поштовий оператор "Нова пошта", який нещодавно потрапив в скандал із величезним штрафом, попередив українців, що при здійсненні онлайн-покупок в Україні та за кордоном, можна попастися шахрайські мережі. У компанії підготували інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

Для безпечних онлайн покупок в Україні найкраще дотримуватися таких правил:

Щоб безпечно здійснити онлайн-покупку за кордоном, необхідно слідувати таким порадам:

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Також варто звертати увагу на такі нюанси:

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Перевірити сайт можна за допомогою спеціальних сервісів. Серед них сайт кіберполіції – https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ або Асоціації ЕМА – https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Нагадаємо, в Мережі з'явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site з логотипом і айдентикою фінустанови. Українцям пообіцяли 8500 доларів доходу на місяць від інвестицій у національні компанії.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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