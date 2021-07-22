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"Новая почта" предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах: как не стать жертвой

22 июля, 20:00

Ксения Капустинская

Украинцам порекомендовали обращать особое внимание на паспортные данные, пароли и сомнительные ресурсы

"Новая почта" считает размер штрафа неприемлемым / Фото: Pixabay, rau.ua

Частный почтовый оператор "Новая почта", который недавно попал в скандал с огромным штрафом, предупредил украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасться мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противодействовать аферистам.

Для безопасных онлайн-покупок в Украине лучше всего придерживаться следующих правил:

Чтобы безопасно совершить онлайн-покупку за рубежом, необходимо следовать таким советам:

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Также стоит обращать внимание на следующие нюансы:

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Проверить сайт можно с помощью специальных сервисов. Среди них сайт киберполиции – https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ или Ассоциации ЕМА – https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Напомним, в Сети появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов ПриватБанка. Злоумышленники зарегистрировали сайт p-invest.site с логотипом и айдентикой финучреждения. Украинцам пообещали 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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