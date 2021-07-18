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Где-то потерялась на отделении. "Новая почта" потеряла посылку с важными документами

18 июля 2021 13:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пострадавшая не может даже оформить жалобу – тогда ее отправление перестанут искать

Частный почтовый оператор "Новая почта" попал в новый скандал – в отделении потеряли важные документы.

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Об этом сообщила пострадавшая Юлия Артым.

Девушке необходимо было отправить заверенные копии документов в Киев. Она оформила отправление по всем правилам и ушла по своим делам. Но уже вечером с документами возникли проблемы.

"Мне позвонил начальник отделения с фразой "Я уточняю, ту ли бумажку я вам дал? Нет движения по вашей посылке...Где-то потерялась на отделении". Эм, что? 3 дня её "ищут"...все очень вежливо, душевно. Но, ничего не обещают. Вы понимаете ситуацию?! Курьерская компания провтыкала посылку с документами ещё со старта", – заявила девушка.

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Она сообщила, что по правилам "Новой почты", если девушка подаст жалобу, то ей выдадут оценочную стоимость документов и перестанут искать отправление.

"А так, типа ищут...но, это не точно. И то, что заверенные документы болтаются хрен пойми где, ничего. Это нормально, так халатно относиться к своей работе или я накручиваю", – возмущается пострадавшая.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов. В компании уверяют, что уже подготовили компенсацию для клиента.

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