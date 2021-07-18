Десь загубилася у відділенні. "Нова пошта" загубила посилку з важливими документами

Постраждала не може навіть оформити скаргу – тоді її відправлення перестануть шукати

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" потрапив у новий скандал – у відділенні загубили важливі документи.

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Про це повідомила постраждала Юлія Артим.

Дівчині необхідно було відправити завірені копії документів до Києва. Вона оформила відправлення за всіма правилами і пішла у своїх справах. Але вже ввечері з документами виникли проблеми.

"Мені зателефонував начальник відділення з фразою "Я уточнюю, чи той папірець я вам дав? Немає руху по вашій посилці... Десь загубилася на відділенні". Ем, що? 3 дні її "шукають" ... все дуже ввічливо, душевно. Але нічого не обіцяють. Ви розумієте ситуацію?! Кур'єрська компанія провтикала посилку з документами ще зі старту", – заявила дівчина.

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Вона повідомила, що за правилами "Нової пошти", якщо дівчина подасть скаргу, то їй видадуть оціночну вартість документів і перестануть шукати відправлення.

"А так, типу шукають ... але це не точно. І те, що завірені документи бовтаються хрін зрозумій де, нічого. Це нормально, так халатно ставитися до своєї роботи, чи я накручую", – обурюється потерпіла.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів. У компанії запевняють, що вже підготували компенсацію для клієнта.