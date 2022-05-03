Не "совок", а вінтаж: які квартири пропонують орендувати в Києві

Оцінюємо цікаві пропозиції на ринку оренди квартир у Києві / Фото: Getty Images, скріншот

Під час війни в Україні сильно змінився ринок нерухомості. Зокрема, на заході сильно зросла ціна оренди квартир, з огляд на велику кількість переселенців та попит, а ось в столиці вартість житла дещо знизилась.

Здавалось би, орендодавці повинні заманювати клієнтів комфортними умовами, якщо хочуть за це пів чиєїсь зарплати. Однак дехто переконаний, що "і так нормально". Редакція "Сьогодні" пропонує ознайомитися з актуальними пропозиціями на ринку оренди квартир у Києві, від яких трохи пахне "совком".

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Оренда в Києві

У Голосіївському районі здають в оренду 2-кімнатну квартиру площею 42 кв.м. Розташована вона на четвертому поверсі в 7-поверховому будинку, є меблі, побутова техніка, засклений балкон. Недалеко від парку та метро. Вартість оренди становить 8000 грн/міс.

Голосіївський район / Фото: Dom.Ria

У багатоповерхівці на Оболоні пропонують квартиру на дві кімнати, загальною площею 55 кв.м. Є невелика кухня, житло умебльоване та з необхідною побутовою технікою, санвузлом. Окремо доведеться платити за комунальні послуги (800 – 2000 грн, у залежності від пори року), а ціна оренди становить 12 тис. грн/міс.

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Квартира на Оболоні / Фото: Dom.Ria

Однокімнатку на 32 "квадрати" здають на Борщагівці. Є невелика кухня, трохи меблів та техніки, постіль. Плата за місяць – 6000 грн плюс комунальні послуги 500 – 1300 грн. Власник готовий здавати це 1-2 українцям, за умови проживання без тварин.

Квартира на Борщагівці / Фото: Dom.Ria

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За 5500 грн/міс. можна орендувати однокімнатну квартиру з двома спальними місцями у Деснянському районі столиці. Загальна площа 28 кв.м, з маленькою кухнею. Власник пропонує в комплекті меблі та побутову техніку.

Квартира в Деснянському районі / Фото: Dom.Ria

На Шулявці в довгострокову оренду пропонують винайняти житло з однією кімнатою та кухнею. Загальна площа квартири становить 32 кв.м. У квартирі є засклений та утеплений балкон. За словами власника, меблі в кімнаті не нові, але міцні й у робочому стані. Вартість – 8000 грн/міс. (без комунальних і комісійних).

Квартира на Шулявці / Фото: Dom.Ria

Невелику однокімнатку на 24 кв.м здають у Голосіївському районі. У розпорядженні орендаря буде кухня, односпальне ліжко, холодильник, бойлер, плита, інтернет і засклений балкон. За місяць просять 5500 грн плюс комунальні.

Квартира в Голосіївському районі / Фото: Dom.Ria

У довготривалу оренду пропонують квартиру з однією кімнатою в Подільському районі. За 4000 грн/міс. пропонують житло площею 21 кв.м, невелику кухню, балкон та суміщений санвузол, а також меблі.

Квартира в Подільському районі / Фото: Dom.Ria

У Солом’янському районі за таку ж суму – 4000 грн/міс. – можна винайняти однокімнатку площею 33 кв.м з кухнею. Власник переконує, що всередині зроблений косметичний ремонт, а меблі – максимум із 1990-х. Є засклений балкон, броньовані двері та побутова техніка.

Квартира в Солом'янському районі / Фото: Dom.Ria

У 9-поверховому будинку в Подільському районі здають в оренду однокімнатну квартиру на 28 кв.м. За 4000 грн/міс. орендарі можуть розраховувати на два спальних місця, санвузол з пральною машиною. Вимога – проживання без тварин.

Квартира на Подолі / Фото: Dom.Ria

За 4000 грн на місяць можна знімати й одну кімнату в двокімнатній квартирі в Деснянському районі. Загальна площа – 40 кв.м, є кухня, меблі й техніка. Пропонують довгострокову оренду на пів року.

Квартира в Деснянському районі / Фото: Dom.Ria

На Борщагівці здають однокімнатку на 28 кв.м, умебльовану та з необхідною побутовою технікою. Вартість оренди становить 4500 грн/міс. плюс оплата комунальних послуг за показниками лічильників.

Квартира на Борщагівці / Фото: Dom.Ria

Відкрили ринок нерухомості

Нещодавно українці знову отримали можливість реєструвати процедуру купівлю-продажу нерухомості. Набрала чинності постанова Кабміну, яка відновлює послугу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. Після 24 лютого вона була недоступною.

Втім, в умовах воєнного стану є обмеження для українців та нотаріусів. Зокрема, Мін’юст публікуватиме перелік нотаріусів, які можуть реєструвати купівлю-продаж нерухомості – це будуть люди із незаплямованою репутацією.

У такий спосіб намагаються зменшити ризики шахрайства з нерухомістю. Українці також наразі не можуть

вчиняти дії за довіреністю від імені фізосіб;

передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв’язку з виходом з товариства;

відчужувати нерухомість раніше ніж за місяць;

вчиняти нотаріальні дії за межами області тощо.

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи потрібно під час війни платити за прибудинкову територію і як це питання врегульовує закон. Дізнавайтеся також, чому дуже низькі ціни на житло, ймовірно, є спекуляцією і як недобросовісні рієлтори наживаються на потребах переселенців.