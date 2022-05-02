Наживаються на війні? Як ціни за оренду квартир стали приводом для спекуляцій

Розповідаємо про казково низькі пропозиції на оренду житла у різних областях України в травні

Коротко про недобросовісних рієлторів, які наживаються під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість оренди квартир в Україні суттєво зросла під час війни. Особливо сильно піднялися ціни в західних областях, з огляду на великий потік переселенців та попит.

Редакція "Сьогодні" розповідає, де українцям пропонують орендувати квартиру за 1 гривню. У такий спосіб рієлтори і власники житла аж ніяк не допомагають тим, хто цього потребує, а лише набивають більше переглядів на сайтах з нерухомості.

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Київ

Власник двокімнатної квартири недалеко від метро "Либідська" в Голосіївському районі заявляє, що готовий підтримати людей, які втратили свій дім у Маріуполі, Ірпені чи Бучі. Автор повідомлення зазначає, що всередині зроблений косметичний ремонт, хороший будинок з двориком, альтанкою, мангалом і дитячим майданчиком. Територія закрита, зі шлагбаумом, малі комунальні.

Оренда квартири в Голосіївському районі / Фото: Dom.Ria

Чоловік готовий прийняти невелику родину з тваринами й здати їм повністю умебльовану квартиру. Ось тільки в оголошенні заявлена ціна 1 гривня, а по факту власник просить 9900 грн за оренду.

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Оренда квартири в Оболонському районі / Фото: Dom.Ria

Подібна ситуація в Оболонському районі. Рієлторка вказала, що трикімнатне житло площею 73 квадратних метри з кухнею на Полярній можна зняти за 1 гривню. Будинок в багатоповерхівці, з роздільними кімнатами, встановлені лічильники, оплата крім оренди ще й за комунальні. Неподалік є озеро та ліс. Все б нічого, тільки за ціну треба "дзвонити й домовлятися".

Квартира на Оболоні / Фото: Dom.Ria

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Та ж сама рієлторка пропонує іншу, двокімнатну квартиру на Оболоні біля метро "Героїв Дніпра". Житло розташоване на 12 поверсі будинку, умебльоване, з технікою. Площа 60 квадратних метрів з невеликою кухнею. Ціна, заявлена в оголошенні, становить 1 гривню, але по факту, знову треба "дзвонити й домовлятися".

Оренда квартири в Києві / Фото: Dom.Ria

Ще один власник житла пропонує орендувати однокімнатку в житловому комплексі на цокольному поверсі. Загальна площа 54 кв.м, є кухня та два спальних місця. Вартість оренди вказана 1 грн, але підтверджень цьому немає – потенційним винаймачам потрібно телефонувати й домовлятися з киянином про остаточну ціну.

Вінниця

Оренда квартири у Вінниці / Фото: Dom.Ria

Більш реально виглядає пропозиція безкоштовного проживання у Вінниці, ось тільки "платити" доведеться власним часом і працею. У квартирі мешкає старша власниця, тож умови проживання в укомплектованому помешканні – допомога по догляду за жінкою:

прогулянки щодня;

допомога при годуванні;

слідкувати, щоб приймала ліки та ін.

Оренда квартири в Тернополі / Фото: Dom.Ria

Дивні цінові пропозиції на оренду є й в інших містах. Наприклад, у Тернополі за 700 грн здають 3-кімнатну квартиру площею 100 кв. м. Житло умебльоване, з усіма вигодами. Ось тільки за деталями, знову ж таки, потрібно телефонувати до посередника.

Як не втрапити в халепу

Не ведіться на дуже низькі пропозиції оренди квартир, можливо, за цим ховається якийсь обман. Завжди проговорюйте всі нюанси з власником та укладайте договір оренди. Адвокат та радник юрфірми "Ілляшев та Партнери"Дмитро Грибов наголосив, що укладення договору під час війни вигідне обом сторонам.

Власник зможе убезпечити своє майно, навіть якщо бойові дії розпочнуться в області, де воно розташоване. Якщо в старих договорах діють встановлені форс-мажорні обставини, то в нових потрібно чітко прописувати ситуації, які вважатимуться форс-мажором з огляду на війну.

Орендар, наприклад, може в цих випадках просити зменшити орендну плату або взагалі скасувати її на певний період. Причиною може бути й офіційна заява уряду із закликом евакуюватися з населеного пункту чи області.

Орендодавці можуть, крім авансу та оплати останнього місяця, брати додаткові фінансові гарантії. Вони можуть стати компенсацією за пошкоджене майно, а також психологічним бар'єром для несумлінних наймачів.

Раніше "Сьогодні" писали, що під час війни деякі українці звільняються від штрафів за несплату оренди. Адвокатка Ірина Марчук зазначила, що війна є форс-мажором, тож можуть бути послаблення, але це не означає, що орендарі повинні перестати платити власникам за житло. Експерти прогнозують також, що в травні на ринку зникнуть спекуляції з цінами на оренду, бо чимало переселенців повернуться додому.