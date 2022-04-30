В Україні знову можна купити й продати нерухомість, але є нюанси

Послугу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно відновили вперше від початку війни в Україні

Деякі нотаріуси можуть оформлювати процедуру купівлі-продажу квартир / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці знову можуть оформлювати купівлю та продаж квартир. Кабмін оприлюднив постанову 480 та надрукував її в офіційній газеті, тож вона набрала чинності.

Редакція "Сьогодні" пояснює, що передбачає постанова і чому реєструвати операції з нерухомістю зможуть не всі нотаріуси.

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Міністр юстиції Денис Малюська пояснював, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно закрили, щоб запобігти викраденню ворогом персональних даних та запобігти шахрайським схемам. Ще два тижні тому в уряді планували відновити можливість оформлення процедур купівлі-продажу, але лише для добросовісних нотаріусів.

У постанові враховано обмеження, про які згадував очільник Мін’юсту. Зокрема українці не можуть:

вчиняти дії за довіреністю від імені фізосіб;

передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв’язку з виходом з товариства;

відчужувати нерухомість раніше ніж за місяць;

вчиняти нотаріальні дії за межами області тощо.

Обмеження від Мін’юсту

Здійснювати нотаріальні дії з нерухомістю можуть лише нотаріуси, визначені в спеціальному переліку від Мін’юсту. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.

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Водночас нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи чи отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників.

Оформити відчуження нерухомого майна, іпотеку, довірчу можна буде лише в межах області, де воно розташоване. Виняток становлять лише дії щодо нерухомості в Києві та Київській області, крім випадку державної реєстрації в результаті оформлення спадщини.

Нові довіреності на розпорядження нерухомим майном як і раніше мають оформлюватися на нотаріальному бланку. А щоб попередити махінації з житлом, його можна буде відчужити лише через місяць після набуття або пізніше. Ці та інші обмеження діють в Україні в умовах воєнного стану.

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Компенсація за зруйноване житло

Якщо українці втратили житло під час війни, держава дає їм можливість отримати або нове житло, або грошову компенсацію. При самостійному виборі нової квартири є багато нюансів.

Відповідно до законопроєкту №7198, приватні будинки відбудовуватимуть на тих самих ділянках. Квартиру можуть отримати в будинку на тій самій ділянці, якщо його відбудують, або обрати населений пункт, який за критеріями подібний на попередній, та визначитися з ділянкою там.

При оцінці нового міста чи села, враховуватимуть ціну квадратних метрів та кількість населення у населеному пункті, де людина жила до війни. При переїзді в більше місто передбачений механізм доплат за нові квартири.

Раніше співзасновники платформи ЛУН наголосили, що держава повинна пропонувати людям лише грошові компенсації, а українці самі повинні обрати, де купити собі житло. Як варіант, можна погодитися на економнішу пропозицію для переселенців, і спонукати власників інвестиційних квартир їх продати. У цьому разі, держава відшкодує лише різницю на ремонт, а не на будівництво нового житла. Дізнайтеся також, як оформити іпотеку в Польщі.