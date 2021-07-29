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Чи не привід для хвилювання. Українцям пророкують уповільнення інфляції

29 липня, 16:09

Ксенія Капустинська

Економісти більш оптимістичні в питанні зростання споживчих цін, ніж Національний банк України

В Україні знову дорожчають продукти / Фото: AFP, freepik.com

Інфляція, що стрімко прискорилася, – не привід для хвилювання. Скоро зростання цін в Україні сповільниться до 7,5%, а в наступному році показник повернеться до цільового коридору Національного банку – 5-6%. Наразі інфляція оцінюється в 9,5%.

Такий прогноз озвучила головна економістка Dragon Capital, членкиня наглядової ради ЦЕС Олена Білан.

"Інфляція не є істотним приводом для хвилювання. Наприкінці року ми побачимо уповільнення інфляції", – впевнена Білан.

Сам Нацбанк, тим часом, менш оптимістичний:

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А прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) близький до прогнозу ЦЕС – 7,9% до кінця року.

Що подорожчало найсильніше в червні

Нагадаємо, також перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити все більше:

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Джерело: Сьогодні

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