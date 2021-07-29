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Не повод для волнения. Украинцам прочат замедление инфляции

29 июля, 16:09

Ксения Капустинская

Экономисты более оптимистичны в вопросе роста потребительских цен, чем Национальный банк Украины

В Украине снова дорожают продукты / Фото: AFP, freepik.com

Резко ускорившаяся в Украине инфляция – не повод для волнения. Скоро рост цен в Украине замедлится до 7,5%, а в следующем году показатель вернется в целевой коридор Национального банка – 5-6%. Сейчас инфляция оценивается в 9,5%.

Такой прогноз озвучила главная экономистка Dragon Capital, член набсовета ЦЭС Елена Билан.

"Инфляция не является существенным поводом для волнения. В конце года мы увидим замедление инфляции", – уверена Билан.

Сам Нацбанк, тем временем, менее оптимистичен:

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А прогноз Международного валютного фонда (МВФ) близок к прогнозу ЦЕС – 7,9% к концу года.

Что подорожало сильнее всего в июне

Напомним, также проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:

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Источник: Сегодня

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