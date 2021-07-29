Не повод для волнения. Украинцам прочат замедление инфляции

В Украине снова дорожают продукты / Фото: AFP, freepik.com
Резко ускорившаяся в Украине инфляция – не повод для волнения. Скоро рост цен в Украине замедлится до 7,5%, а в следующем году показатель вернется в целевой коридор Национального банка – 5-6%. Сейчас инфляция оценивается в 9,5%.
Такой прогноз озвучила главная экономистка Dragon Capital, член набсовета ЦЭС Елена Билан.
"Инфляция не является существенным поводом для волнения. В конце года мы увидим замедление инфляции", – уверена Билан.
Сам Нацбанк, тем временем, менее оптимистичен:
- он ожидает всплеска инфляции осенью 2021 года – до 10%;
- ухудшился прогноз инфляции на конец года – с 8% до 9,6%.
А прогноз Международного валютного фонда (МВФ) близок к прогнозу ЦЕС – 7,9% к концу года.
Что подорожало сильнее всего в июне
- Ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки – майонезы, маргарины, спреды. Молоко стало дорожать быстрее из-за увеличения стоимости кормов и сокращения производства.
- Высокие мировые цены на сахар и плохой урожай сахарной свеклы обусловили подорожание сахара на внутреннем рынке.
- Макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты тоже подрожали – из-за увеличения производственных расходов на сырье.
- Услуги: питание в кафе, ресторанах и т.д., билеты в кино и на концерты, а также другие услуги сферы культуры и отдыха, страхование личного транспорта кабельное телевидение и интернет.
Напомним, также проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:
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