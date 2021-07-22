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Цены в Украине рванули вверх. НБУ ухудшил прогноз инфляции

22 июля 2021 15:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Национальном банке не исключают, что инфляция ненадолго превысит 10%. Потом ситуация начнет улучшаться

Инфляция превысила прогнозы

Инфляция превысила прогнозы / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Национальный банк Украины (НБУ) не только повысил учетную ставку, но и ухудшил прогноз инфляции. Теперь НБУ ожидает, что по итогам 2021 года потребительские цены в Украине вырастут на 9,6%, а не на 8%, как считали ранее.

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При этом инфляция в ближайшее время превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года.

"После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", – сообщили в НБУ.

Одной из причин ухудшения ожиданий стало то, что июньская инфляция на уровне 9,5% превысила прогноз НБУ. Регулятор ожидал, что рост потребительских цен составит 9,2%. Причинами стали:

  • рост мировых цен на продовольствие и энергоресурсы;
  • высокий потребительский спрос;
  • рост производственных затрат предприятий, в том числе, на оплату труда.

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А вот прогноз роста ВВП Украины от НБУ остался неизменным – на уровне 3,8% в 2021 году. В дальнейшем экономика будет расти на около 4% ежегодно, считают в Нацбанке. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий.

Напомним, ранее в НБУ подсчитали, что подорожало сильнее всего в июне.

А проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:

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