Не купиш і капусти на щі: на скільки в Росії здорожчали продукти

Санкції проти Росії діють на ціни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За перші три місяці 2022 року в Росії значно зріс індекс споживчих цін. Такі процеси в РФ відбуваються після того, як вона розпочала повномасштабну війну в Україні. Санкції західних країн не лише змушують ціни в РФ зростати, а й залишають росіян без деяких продуктів.

Як передає російське видання "Медуза", індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

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Що здорожчало найбільше

Отже, з початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на:

цукор – на 53%;

на 53%; сіль – 18%;

18%; маргарин – 14%;

14%; капусту – 85%;

85%; цибулю – 63%;

63%; моркву – 53%.

Ціни в Росії зростають і не на продовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, на підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Водночас є дані, що річна інфляція в Росії станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.

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Росіяни бояться купити ґаджети навіть у кредит

Раніше ми розповідали, що на дорогу техніку у росіян просто немає коштів, а от брати її в кредит чи розстрочку росіяни бояться.

Як пояснюють фахівці, причин цьому декілька:

ситуація в РФ нестабільна, тому люди не хочуть вкладати гроші у техніку, не розуміючи, що буде завтра;

Центробанк РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та санкцій у зв'язку з цим рекордно підняв ставку до 20%. Відтак банки почали переглядати умови споживчих кредитів. Наприклад, Сбербанк з 1 березня підняв мінімальну ставку з 6,9% до 21,9%, а максимальну – з 21,7% до 29,9%.

Відтак банки почали переглядати умови споживчих кредитів. Наприклад, Сбербанк з 1 березня підняв мінімальну ставку з 6,9% до 21,9%, а максимальну – з 21,7% до 29,9%. деякі моделі техніки тепер недоступні в Росії, а на більшість з них піднялися ціни.

Як сильно зріс відсоток тих, хто бере ґаджети в оренду, а не купує їх, читайте у нашому матеріалі.

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Читайте також про те, коли в Росії наступить дефолт, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок і на скільки там піднялись ціни.