Не купишь и капусты на щи: на сколько в России подорожали продукты

Санкции против России действуют на цены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За первые три месяца 2022 года в России значительно вырос индекс потребительских цен. Такие процессы в РФ проходят после того, как она начала полномасштабную войну в Украине. Санкции западных стран не только вынуждают цены в РФ расти, но и оставляют россиян без некоторых продуктов.

Как передает российское издание "Медуза", индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%.

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Что подорожало больше всего

Следовательно, с начала года из продовольственных товаров больше выросли цены на:

сахар – на 53%;

на 53%; соль – 18%;

18%; маргарин – 14%;

14%; капусту – 85%;

85%; лук – 63%;

63%; морковь – 53%.

Цены в России растут и не на продовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.

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Россияне боятся купить гаджеты даже в кредит

Раньше мы рассказывали, что на дорогую технику у россиян просто нет средств, а вот брать ее в кредит или рассрочку россияне боятся.

Как объясняют специалисты, причин этому несколько:

ситуация в РФ нестабильна, поэтому люди не хотят вкладывать деньги в технику, не понимая, что будет завтра;

Центробанк РФ после полномасштабного вторжения России в Украину и санкций в связи с этим рекордно поднял ставку до 20%. Следовательно, банки начали пересматривать условия потребительских кредитов. К примеру, Сбербанк с 1 марта поднял минимальную ставку с 6,9% до 21,9%, а максимальную – с 21,7% до 29,9%.

Следовательно, банки начали пересматривать условия потребительских кредитов. К примеру, Сбербанк с 1 марта поднял минимальную ставку с 6,9% до 21,9%, а максимальную – с 21,7% до 29,9%. некоторые модели техники теперь недоступны в России, а на большинство из них поднялись цены.

Как сильно вырос процент тех, кто берет гаджеты в аренду, а не покупает их, читайте в нашем материале.

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Читайте также о том, когда в России наступит дефолт, почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.