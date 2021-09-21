НБУ запустить нове покоління системи електронних платежів

Нове покоління системи електронних платежів НБУ запрацює з серпня 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України на базі міжнародного стандарту обміну електронними повідомленнями між організаціями в сфері фінансів (ISO 20022).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією. Також можна буде автоматизувати значну кількість процесів при обробці платежів.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що осучаснення СЕП відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 дозволить модернізувати фінансову інфраструктуру.

"Це дозволить підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції з світовими ринками, які вже працюють за цим стандартом", – заявив Шабан.

Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в постанові № 93 "Про введення міжнародного стандарту ISO 20022 до платіжної інфраструктури України".

Постанова поширюється на таких учасників СЕП:

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банки України;

Державна казначейська служба України;

Національний депозитарій України та ін.

СЕП зобов'язані:

до 31 жовтня 2021 підключитися до тестового стенду, який працює з 1 квітня 2020 року, для комплексного тестування взаємодії з СЕП;

до 20 серпня 2022 внести зміни в регламенти роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

З 20 серпня наступного року всі міжбанківські платіжні операції будуть проходити через СЕП нового покоління.

Система електронних платежів

Національний банк створив державну систему електронних платежів – СЕП.

Її основна функція:

забезпечувати здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, обробки, передачі та захисту інформації.

НБУ планує в 2021 році активно працювати над цим проєктом. Його мета – модернізувати фінансову інфраструктуру України відповідно до світових тенденцій.

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