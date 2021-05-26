Нова стратегія Нацбанку: що буде з інфляцією, готівкою та кредитами

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Нацбанк ухвалив нову Стратегію, в якій окреслив основні напрямки своєї роботи на найближчі кілька років. Цей документ розрахований на період з 2022-го по 2024 рік включно.

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НБУ бачить себе "архітектором фінансового сектору" і, по суті, вже зараз диктує правила для цього ринку. Тому за індикаторами, закладеними у Стратегії, можна судити про те, що і як зміниться в банківській сфері в найближчі кілька років. Перелічимо основні нововведення, які можуть торкнутися багатьох українців.

Ціни "приборкають" лише наступного року. Можливо

Інфляція знизиться до оптимальних, з точки зору НБУ, 5% тільки в першій половині 2022 року.

В "інфляційному звіті" за квітень НБУ спрогнозував, що цього року найсерйозніше зростання цін очікується у другому кварталі, тобто з квітня по червень включно. Яких значень може досягти інфляція за цей період – в НБУ не повідомляють. Але пишуть, що "вже восени інфляція почне знижуватися і за підсумками 2021 року становитиме 8%".

У Нацбанку планують і наступні 3 роки підтримувати інфляцію на рівні 5% +/- 1%. Тобто будуть намагатися запобігати значним стрибкам цін. Водночас відзначають: у них не вистачає важелів, щоб контролювати інфляцію повністю. Зокрема, через відкритість економіки, монополізацію окремих ринків, значну доларизацію економіки, держрегулювання цін і політичні події інфляція може виявитися вищою, і вплинути на це монетарними методами буде неможливо.

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/ Фото: Сьогодні

Кредити стануть доступнішими

Протягом трьох років обсяг чистих банківських кредитів планується збільшити з нинішніх 13,9% від обсягу ВВП до 22%.

Зокрема, передбачається розвивати іпотечне кредитування. Якщо зараз частка іпотечних кредитів становить всього 3,2% від суми банківських кредитів, то до 2024 року вона має перевищити 10%.

Щоб досягти таких показників, кредити мають стати доступнішими. Тобто відсотки нижчими.

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Готівки поменшає

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Сьогодні в обігу перебувають купюри на суму 558 млрд грн. За даними НБУ, це 12,3% обсягу ВВП. Зокрема, за 2020 рік сума готівки зросла на третину. А от до кінця 2024 року паперових грошей має поменшати. Її обсяг не перевищуватиме 7,5% ВВП.

Багато готівки проходить через ларьки і невеликі магазинчики, а також через сферу послуг, які поки не зобов'язані видавати покупцям чеки. Влада давно вже мріє фіскалізувати більшість роздрібних операцій. Однак ці плани вирішили відкласти через карантин.

В НБУ прогнозують, що до кінця 2024 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, які приймають безготівкові платежі, зросте з нинішніх 38% до 50%.

Суперечками боржників і кредиторів займеться новий суд – фінансовий

У НБУ вже заявляли про намір домагатися створення спеціалізованого суду, який буде займатися виключно фінансовими суперечками. Як аргумент у регулятора наводили дані про те, що кожна четверта справа з усіх, що розглядаються сьогодні в судах, – це суперечки, пов'язані з фінансовим сектором.

Сьогодні суди перевантажені, справи затягуються, а винесені рішення далеко не завжди виконуються. У Нацбанку розраховують, що разом зі створенням спеціалізованого фінансового суду будуть розроблені і нові механізми контролю за виконанням його рішень.

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До речі, серйозну роботу у найближчі три роки Нацбанк має намір проводити стосовно "поганих" кредитів. Якщо зараз частка проблемних кредитів у портфелях банків становить 41%, то до 2025 року їх має залишитися не більше 10%.

Це означає, що боржників різними методами таки змусять повертати "позичені" у банків гроші або розплачуватися своїм майном.