НБУ запустит новое поколение системы электронных платежей

Новое поколение системы электронных платежей НБУ заработает с августа 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины на базе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями в сфере финансов (ISO 20022).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022 платеж обогатится дополнительной информацией. Также можно будет автоматизировать значительное количество процессов при обработке платежей.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан рассказал, что осовременивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20022 позволит модернизировать финансовую инфраструктуру.

"Позволит повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту", – заявил Шабан.

Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении № 93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины".

Постановление распространяется на таких участников СЭП:

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банки Украины;

Государственную казначейскую службу Украины;

Национальный депозитарий Украины и др.

СЭП обязаны:

к 31 октября 2021 подключиться к тестовому стенду, который работает с 1 апреля 2020 года, для комплексного тестирования взаимодействия с СЭП;

к 20 августа 2022 внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.

С 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

Система электронных платежей

Национальный банк создал государственную систему электронных платежей – СЭП.

Её основная функция:

обеспечивать осуществление расчетов между банковскими учреждениями, органами государственного казначейства на территории Украины с применением электронных средств приема, обработки, передачи и защиты информации.

НБУ планирует в 2021 году активно работать над этим проектом. Его цель – модернизировать финансовую инфраструктуру Украины в соответствии к мировым тенденциям.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.