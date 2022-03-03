НБУ ввів серйозні обмеження на операції з валютою – чого не можна робити

Що відбувається на ринку валют / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні тимчасово заборонено купувати іноземну валюту у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану, натомість продати валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку та в обмінниках, без обмежень.

Про це та інші дозволені операції повідомляє НБУ.

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Отже, українцям дозволено зняття з валютного рахунку іноземної валюти у еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій, а у національній валюті – 100 грн на день.

За кордоном свої платіжні картки можна використовувати як для зняття готівки, так і для безготівкових розрахунків. Зазначається, що обменень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

А ось будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

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"Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі", – наголошує пресслужба.

Це означає, що такими картками не можна розраховуватись в Україні, а також робити перекази, знімати з них готівку та проводити інші операції.

Обмеження для підприємців

У Нацбанку заявили, що підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання планів з мобілізації мають право необмежено знімати валюту.

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На тих територіях, які перебувають під загрозою російської окупації, зняти з валютного рахунку можна без обмежень гроші у валюті рахунку.

Зауважте, що рішення про обсяги видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники банківських відділень на місцях, зважаючи на ситуацію.

Що відбувається на ринку валют?

Як розповів "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, торги на міжбанку призупинені минулого тижня і торговельна сесія середи валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 29,95, курс євро зміцнився до позначки 33,41 грн.

Повноцінна діяльність на міжбанку поновиться лише після припинення бойових дій між РФ та Україною, каже експерт.

Також Гойлов розповідає, що Мінфін анонсував випуск "військових" ОВДП на суму 400 млрд грн і вже у вівторок пройшов перший аукціон із розміщення цих паперів.

"До держбюджету було залучено 8,14 млрд грн. Це дуже добрий результат, особливо на тлі такої складної ситуації в країні. НБУ заявив, що викупить більшу частину "військових" ОВДП", – констатує Гойлов.

На думку економіста, це "прихована" емісія гривні, яка призведе до зростання інфляції та девальвації національної валюти.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з російським рублем на біржі та розповідали, як у прямому ефірі випили за упокій фондового ринку РФ.