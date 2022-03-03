НБУ ввел серьезные ограничения на операции с валютой – чего нельзя делать

Что происходит на рынке валют / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине временно запрещено покупать иностранную валюту в связи с введением в стране военного положения, продать валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, без ограничений.
Об этом и других разрешенных операциях сообщает НБУ.
Следовательно, украинцам разрешено снятие с валютного счета иностранной валюты в эквиваленте 30 тыс. грн. в день без комиссий, а в национальной валюте – 100 грн. в день.
За границей свои платежные карты можно использовать как для снятия наличных, так и для безналичных расчетов. Отмечается, что обмена на безналичные расчеты за границей нет.
"Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси", – отмечает пресс-служба.
Это значит, что такими картами нельзя рассчитываться в Украине, а также делать переводы, снимать с них наличные деньги и проводить другие операции.
Ограничения для предпринимателей
В Нацбанке заявили, что предприятия, имеющие специальные разрешения и обеспечивающие выполнение планов по мобилизации, имеют право неограниченно снимать валюту.
На тех территориях, которые находятся под угрозой российской оккупации, снять с валютного счета можно без ограничения деньги в валюте счета.
Что происходит на рынке валют?
Как рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов, торги на межбанке приостановлены на прошлой неделе и торговая сессия среды валютной пары доллар/гривна завершилась на уровне 29,95, курс евро укрепился до отметки 33,41 грн.
Полноценная деятельность на межбанке возобновится после прекращения боевых действий между РФ и Украиной, говорит эксперт.
Также Гойлов рассказывает, что Минфин анонсировал выпуск "военных" ОВГЗ на сумму 400 млрд грн и уже во вторник прошел первый аукцион по размещению этих бумаг.
"В госбюджет было привлечено 8,14 млрд грн. Это очень хороший результат, особенно на фоне столь сложной ситуации в стране. НБУ заявил, что выкупит большую часть "военных" ОВГЗ.", – констатирует Гойлов.
По мнению экономиста, это "скрытая" эмиссия гривны, которая приведет к росту инфляции и девальвации национальной валюты.
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