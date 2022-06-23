Знайти роботу ще складніше? Як тепер роботодавці обирають кандидатів

Як змінились умови для влаштування на роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Після початку повномасштабної війни з РФ в Україні стало багато безробітних, і тепер всі вони шукають роботу. Але вакансій зараз значно менше, ніж до воєнного стану, і у деяких підприємств змінились критерії до кандидатів.
Скільки роботодавців пом'якшили умови відбору, а скільки, навпаки, розповіли у Work.ua за результатами опитування.
Що змінилося
Кількість вакансій навесні та на початку літа значно нижча, аніж кількість людей, які прагнуть знайти роботу. На одну вакансію припадає 5-6 відгуків. Тому ринок зараз належить роботодавцям, і вони можуть змінювати умови відбору.
Протягом тижня для компаній було відкрите опитування щодо того, чи змінилися у них критерії відбору кандидатів. І результати виявилися такими:
- 62% опитаних відбирають кандидатів як і раніше;
- 22% стали жорсткішими через надто велику кількість відгуків;
- 12% стали м'якшими, щоб допомогти максимальній кількості людей з роботою;
- 4% стали м'якшими, бо важко знайти нових працівників у новому місці, куди переїхала компанія.
"Це свідчить про те, що навіть на ринку роботодавця компанії далеко не завжди можуть диктувати свої умови, а у шукачів з високим рівнем кваліфікації та релевантним досвідом є всі шанси знайти хорошу роботу", – зазначили експерти.
Як змінилися зарплати у червні
Раніше ми розповідали, що у червні, як і очікувалось, падіння заробітків припинилось, і середня заробітна плата у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua складає 20 100 грн.
До 5 сфер, у яких по вакансіях найбільші зарплати, входять такі:
- IT, інтернет, телеком – 70 900 грн;
- вищий менеджмент – 45 300 грн;
- консультування – 33 000 грн;
- управління персоналом і тренінги – 28 500 грн;
- будівництво і нерухомість – 26 000 грн.
Читайте у нашому матеріалі про те, у кого зарплати знизились, і яка ситуація у регіонах.
Ми також розповідали про те, які кардинальні зміни чекають на безробітних в Україні, та де без досвіду отримувати зарплату у розмірі 20 тис. грн.