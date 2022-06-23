Знайти роботу ще складніше? Як тепер роботодавці обирають кандидатів

Як змінились умови для влаштування на роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни з РФ в Україні стало багато безробітних, і тепер всі вони шукають роботу. Але вакансій зараз значно менше, ніж до воєнного стану, і у деяких підприємств змінились критерії до кандидатів.

Скільки роботодавців пом'якшили умови відбору, а скільки, навпаки, розповіли у Work.ua за результатами опитування.

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Що змінилося

Кількість вакансій навесні та на початку літа значно нижча, аніж кількість людей, які прагнуть знайти роботу. На одну вакансію припадає 5-6 відгуків. Тому ринок зараз належить роботодавцям, і вони можуть змінювати умови відбору.

Протягом тижня для компаній було відкрите опитування щодо того, чи змінилися у них критерії відбору кандидатів. І результати виявилися такими:

62% опитаних відбирають кандидатів як і раніше;

22% стали жорсткішими через надто велику кількість відгуків;

12% стали м'якшими, щоб допомогти максимальній кількості людей з роботою;

4% стали м'якшими, бо важко знайти нових працівників у новому місці, куди переїхала компанія.

"Це свідчить про те, що навіть на ринку роботодавця компанії далеко не завжди можуть диктувати свої умови, а у шукачів з високим рівнем кваліфікації та релевантним досвідом є всі шанси знайти хорошу роботу", – зазначили експерти.

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Як змінилися зарплати у червні

Раніше ми розповідали, що у червні, як і очікувалось, падіння заробітків припинилось, і середня заробітна плата у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua складає 20 100 грн.

До 5 сфер, у яких по вакансіях найбільші зарплати, входять такі:

IT, інтернет, телеком – 70 900 грн; вищий менеджмент – 45 300 грн; консультування – 33 000 грн; управління персоналом і тренінги – 28 500 грн; будівництво і нерухомість – 26 000 грн.

Читайте у нашому матеріалі про те, у кого зарплати знизились, і яка ситуація у регіонах.

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Ми також розповідали про те, які кардинальні зміни чекають на безробітних в Україні, та де без досвіду отримувати зарплату у розмірі 20 тис. грн.