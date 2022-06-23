Найти работу еще труднее? Как теперь работодатели выбирают кандидатов

Как изменились условия для устройства на работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После начала полномасштабной войны с РФ в Украине стало много безработных, и теперь все они ищут работу. Но вакансий сейчас гораздо меньше, чем до военного положения, и у некоторых предприятий изменились критерии к кандидатам.
Сколько работодателей смягчили условия отбора, а сколько, наоборот, рассказали в Work.ua по результатам опроса.
Что изменилось
Количество вакансий весной и в начале лета гораздо ниже, чем количество людей, стремящихся найти работу. На одну вакансию приходится 5-6 отзывов. Поэтому рынок сейчас принадлежит работодателям и они могут изменять условия отбора.
В течение недели для компаний был открыт опрос о том, изменились ли у них критерии отбора кандидатов. И результаты оказались следующими:
- 62% опрошенных отбирают кандидатов так же, как и раньше;
- 22% стали жестче из-за слишком большого количества отзывов;
- 12% стали мягче, чтобы помочь максимальному количеству людей с работой;
- 4% стали мягче, потому что трудно найти новых работников в новом месте, куда переехала компания.
"Это говорит о том, что даже на рынке работодателя компании далеко не всегда могут диктовать свои условия, а у соискателей с высоким уровнем квалификации и релевантным опытом есть все шансы найти хорошую работу", – отметили эксперты.
Как изменились зарплаты в июне
Ранее мы рассказывали, что в июне, как и ожидалось, падение заработков прекратилось, и средняя заработная плата во всех открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua составляет 20 100 грн.
В 5 сфер, в которых по вакансиям самые большие зарплаты, входят следующие:
- IT, интернет, телеком – 70 900 грн;
- высший менеджмент – 45300 грн;
- консультирование – 33 000 грн;
- управление персоналом и тренинги – 28500 грн;
- строительство и недвижимость – 26 000 грн.
Читайте в нашем материале о том, у кого зарплаты снизились, и какова ситуация по регионам.
Мы также рассказывали о том, какие кардинальные перемены ждут безработных в Украине, и где без опыта получать зарплату в размере 20 тыс. грн.