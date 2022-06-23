Найти работу еще труднее? Как теперь работодатели выбирают кандидатов

Как изменились условия для устройства на работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны с РФ в Украине стало много безработных, и теперь все они ищут работу. Но вакансий сейчас гораздо меньше, чем до военного положения, и у некоторых предприятий изменились критерии к кандидатам.

Сколько работодателей смягчили условия отбора, а сколько, наоборот, рассказали в Work.ua по результатам опроса.

Реклама

Что изменилось

Количество вакансий весной и в начале лета гораздо ниже, чем количество людей, стремящихся найти работу. На одну вакансию приходится 5-6 отзывов. Поэтому рынок сейчас принадлежит работодателям и они могут изменять условия отбора.

В течение недели для компаний был открыт опрос о том, изменились ли у них критерии отбора кандидатов. И результаты оказались следующими:

62% опрошенных отбирают кандидатов так же, как и раньше;

22% стали жестче из-за слишком большого количества отзывов;

12% стали мягче, чтобы помочь максимальному количеству людей с работой;

4% стали мягче, потому что трудно найти новых работников в новом месте, куда переехала компания.

"Это говорит о том, что даже на рынке работодателя компании далеко не всегда могут диктовать свои условия, а у соискателей с высоким уровнем квалификации и релевантным опытом есть все шансы найти хорошую работу", – отметили эксперты.

Реклама

Как изменились зарплаты в июне

Ранее мы рассказывали, что в июне, как и ожидалось, падение заработков прекратилось, и средняя заработная плата во всех открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua составляет 20 100 грн.

В 5 сфер, в которых по вакансиям самые большие зарплаты, входят следующие:

IT, интернет, телеком – 70 900 грн; высший менеджмент – 45300 грн; консультирование – 33 000 грн; управление персоналом и тренинги – 28500 грн; строительство и недвижимость – 26 000 грн.

Читайте в нашем материале о том, у кого зарплаты снизились, и какова ситуация по регионам.

Реклама

Мы также рассказывали о том, какие кардинальные перемены ждут безработных в Украине, и где без опыта получать зарплату в размере 20 тыс. грн.