Порушення стали масовими: як під час бензинової кризи наживаються АЗС

Як АЗС порушують правила продажу бензину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 20 травня держава більше не контролює ціни на пальне. Однак АЗС заборонили ставити надмірно високі ціни, і уповноважені органи можуть контролювати дотримання ними цих умов. У столичній Держпродспоживслужбі розповіли, що активно перевіряють заправки, а декому вже навіть загрожує позбавлення ліцензій.

Як проходять перевірки, і які порушення фіксують, "Сьогодні" розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Ціни на бензин вищі на 30-40% від дозволеного

Як розповів Рубан, протягом минулого тижня у столиці фіксували ціни на бензин по 65-70 гривень за літр. Ситуація покращилася після перевірок, і зараз на АЗС міста купити бензин можна за більш адекватною ціною в межах 51-58 гривень.

За порушення правил АЗС загрожують штрафи, а також навіть скасування ліцензій.

"На деяких заправних станціях ми фіксуємо перевищену вартість на 30-40%. За день ми перевірили 68 АЗС у Києві, і жодна з них не дотримується декларування вартості пального. Таким АЗС нараховуються штрафні санкції, а якщо ситуація не буде виправлена, ми звертатимемося до відповідних структур для скасування ліцензії та припинення їхньої роботи", – пояснив голова Держпродспоживслужби.

Він додав, що контроль цін на бензин у Києві проходить уже третій тиждень. Загалом перевірки показують, що паливно-мастильні матеріали на АЗС є, але в обмеженій кількості. І тому на деяких заправках вдаються до спекуляцій – не виконують вимоги чинного законодавства і не декларують вартість продукції.

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"Дизпаливо та 95-й бензин відносяться до соціально значущих товарів, які потрібно декларувати в обов'язковому порядку. І якщо суб'єкт господарської діяльності збирається підвищувати його вартість на 5-10% або 15%, то він має це задекларувати. І він може підвищити вартість, але максимум через три доби та лише на 5%. Ми ж спостерігаємо зовсім іншу ситуацію", – зазначив Рубан.

Очільник служби додав, що на цей момент бензин А-95 та дизельне пальне на столичних заправках є, але є й великі черги за ним.

Однак є ще одна проблема, і стосується вона не цін.

"На АЗС часто домішують та розбавляють бензин, а також використовують не повірені лічильники при заливі бензину в бак автомобіля. Все це робиться з метою наживи довкола ажіотажу з пальним. Таких порушень фіксується дуже багато. Ми звернулися до Кабміну з вимогою посилити державний контроль. Це стосується метрологічного нагляду та контролю за якістю пального", – наголосив Рубан.

Порушення є і в інших областях

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у Чернівецькій області під час перевірки на заправках однієї з мереж АЗС Держпродспоживслужба виявила, що клієнтам продавали дизпальне за 70 грн за літр. Це значно завищена ціна.

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Українці скаржаться не лише на високі ціни, а й на інші порушення на АЗС, зокрема:

відсутність розрахункових документів;

відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

Також ми писали, що найближчим часом на заправках більше пального не стане. Про це "Сьогодні" розповів засновник Prime Group Дмитро Леушкін. Він пояснив, що зараз аграрії та бізнес формують попит на оптові партії і скуповують їх, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.

Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозицію, тож коли криза закінчиться – важко сказати.

Крім того, більшість експертів упевнена, що до кінця травня черги на АЗС зменшаться, а через два місяці повністю налагодиться нова логістика.

Також разом з експертом "Сьогодні" розповідали, як бензинова криза в Україні вплине на ціни на різні товари. Читайте також, які ціни на бензин на OKKO, WOG, KLO та Укргазвидобування.