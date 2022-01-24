Напруження на кордоні зростає: Європа надасть Україні 1,2 млрд грн кредиту

Перший транш буде в розмірі 600 мільйонів євро. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європейському Союзі запропонували виділити Україні новий пакет фінансової допомоги.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня 2022 року.

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Екстрена мікрофінансова допомога сягатиме 1,2 млрд грн. Якщо рішення ухвалять, то перший транш буде в розмірі 600 млн євро.

"По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет", — йдеться у заяві.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС скоро розпочне роботу над другою, довгостроковішою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.

"По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості", — заявляють у Єврокомісії.

Очікування війни загострює ситуацію

Паніка біля можливого сценарію вторгнення Росії в Україну має негативні наслідки для економіки України в цілому. Зокрема, "розбурхування" цієї ситуації сіє панічні настрої в суспільстві. Українці починають "чистити" полиці магазинів, скуповуючи гречку, горох, цукор, інші продукти, що мають тривалий термін зберігання.

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"Не розумію, навіщо це робити, що якщо Путін нападе не буде гречки? У даній ситуації, це все (заяви про напад) дуже шкодить економіці України", — говорить фінансовий аналітик, економіст Олексій Лупоносов.

Серед інших наслідків, що негативно позначаються на економіці є:

українці масово починають знімати гроші зі своїх депозитів , переводити їх у валюту і зберігати готівкою. Тож зняти гроші з будь-якого банку вже стало проблематично;

, переводити їх у валюту і зберігати готівкою. Тож зняти гроші з будь-якого банку вже стало проблематично; інвестори перестають вкладати в Україну, вони забирають всі свої активи і фактично втікають, відтоки інвестицій на фоні залякувань зростають.

Натомість економіст Олексій Кущ говорить, що на короткостроковому часовому інтервалі нічого з економікою не трапиться, але якщо ця невизначеність буде нагнітатися протягом трьох-чотирьох місяців, то закриття зовнішнього і внутрішнього боргового ринку може привести до загрози дефолту.

Раніше ми писали, що буде з курсом долара в разі реального вторгнення Росії в Україну.

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