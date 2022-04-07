Нагадує 90-ті: як Росія власноруч знищує життя своїх громадян

Такого передбачуваного рівня безробіття не було в Росії більше 10 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні рівень безробіття в Росії за підсумками поточного року зросте більш ніж удвічі. Його показник перевищить 9% вперше за останні 10 років.

Таку долю РФ прогнозують аналітики Bloomberg в березневому опитуванні.

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Експерти пророкують, що замість класичних звільнень багато підприємств скорочуватимуть зарплати та переводитимуть працівників на неповний робочий день або відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Наразі у зоні ризику перебуває близько 2 млн робочих місць. Поліпшення ситуації очікується лише у 2023 році.

"Це нагадує початок 90-х років, коли в Росії почалися реформи і закривалися заводи", — прокоментував доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Як зазначає агентство, ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і склало трохи більше 3 млн.

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"В результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижче, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу", — говорять опитані агентством експерти.

Як зазначає агентство, кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% до лютого. Найбільше падіння припало на Москву та Санкт-Петербург.

Здорожчання продуктів у Росії

За перші три місяці 2022 року в Росії значно зріс індекс споживчих цін. Санкції західних країн не лише змушують ціни в РФ зростати, а й залишають росіян без деяких продуктів. З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на:

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цукор – на 53%;

на 53%; сіль – 18%;

18%; маргарин – 14%;

14%; капусту – 85%;

85%; цибулю – 63%;

63%; моркву – 53%.

Ціни в Росії зростають і не на продовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, на підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Водночас є дані, що річна інфляція в Росії станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.

Раніше ми повідомляли про те, коли в Росії наступить дефолт, а також розповідали, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок і на скільки там піднялись ціни.