Напоминает 90-е: как Россия собственноручно уничтожает жизнь своих граждан

Такого предполагаемого уровня безработицы не было в России больше 10 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Из-за войны в Украине уровень безработицы в России по итогам текущего года вырастет более чем в два раза. Его показатель превысит 9% впервые за последние 10 лет.
Такую судьбу РФ прогнозируют аналитики Bloomberg в мартовском опросе.
Эксперты предсказывают, что вместо классических увольнений много предприятий будут сокращать зарплаты и переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время в зоне риска находится около 2 млн рабочих мест. Улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.
"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы", — прокомментировал доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.
Как отмечает агентство, еще в конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям и составила чуть более 3 млн человек.
"В результате роста безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба", — говорят опрошенные агентством эксперты.
Как отмечает агентство, количество новых вакансий в марте сократилось на 20% к февралю. Наибольшее падение пришлось на Москву и Санкт-Петербург.
Удорожание продуктов в России
За первые три месяца 2022 г. в России значительно вырос индекс потребительских цен. Санкции западных стран не только вынуждают цены в РФ расти, но и оставляют россиян без некоторых продуктов. С начала года из продовольственных товаров больше выросли цены на:
- сахар – на 53%;
- соль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капусту – 85%;
- лук – 63%;
- морковь – 53%.
Цены в России растут и не на продовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарство в среднем подорожало на 15-20%.
В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.
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