Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити

З 22 липня набули чинності два основні закони про податкову амністію. Ще один закон з цього пакета набув чинності раніше, 26 червня. А четвертий законопроєкт поки перебуває на розгляді ВР, але визначений президентом як невідкладний і його повинні розглянути найближчим часом.

Сама податкова амністія стартує приблизно через місяць – 1 вересня. І триватиме рівно рік.

Сайт "Сьогодні" розповідає, якою буде податкова амністія по-українськи і як ця акція стосується більшості українців.

Мета амністії – дістати гроші населення "з-під матраців" і привчити подавати декларації

Цілі позначені вже у назвах законів. Основний з них – №1539-IX – називається "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України про стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет". Інші закони з пакета вносять пов'язані з цим зміни до Бюджетного кодексу, до Кодексу про адміністративні порушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу і в закон про валюту і валютні операції.

Фактично "податкова амністія" полягає в тому, що громадянам дозволено задекларувати своє майно, цінності, заощадження готівкою. І держава гарантує, що податківці не будуть цікавитися, платилися чи ні раніше податки з цих доходів. Але навіть якщо податки були сплачені раніше, але ви не можете це довести – під час декларування потрібно буде самостійно сплатити ще кілька відсотків податків.

Згідно зі статистикою, приблизно кожен другий українець може вважатися бідним. І більшість з нас напевно вирішать, що податкова амністія нас жодним чином не стосується. Але норми законів виписані таким чином, що багато з "бідних" зрештою можуть бути визнані "багатіями", а їхнє майно – "придбаним незаконним шляхом". І якщо в найближчий рік не задекларувати його, після закінчення амністії можуть бути застосовані неприємні санкції. Тому рекомендуємо хоча б ознайомитися з тим, кому і що пропонується задекларувати.

Відповідно до закону №1539-IX, якщо людина не подалаа декларацію в період нульового декларування, для податкової це буде означати, що у неї немає "наднормативного" майна (про норми розповімо далі). Якщо ж таке майно згодом "знайдеться", можуть бути пристойні штрафи.

Як декларувати заощадження

Декларувати потрібно банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Причому готівкові гроші не беруться до розрахунку. Якщо у вас гроші зберігаються вдома, їх потрібно віднести в банк і попросити відкрити спеціальний рахунок для декларування.

Що буде якщо не декларувати готівкові заощадження? Нічого. Але тільки до того моменту, поки ви не захочете купити за ці гроші щось істотне. Скажімо, квартиру, дачу або автомобіль. Уже зараз, за законодавством, будь-яка купівля на суму понад 50 тис. грн має проходити через банк. А після закінчення одноразового декларування, як передбачається, фінмоніторинг посилиться. Якщо захочете покласти на рахунок пристойну суму, у банку у фінмоніторингу виникнуть питання. І тоді доведеться платити набагато більший "податок".

А ось чиновникам та іншим публічним особам як і раніше дозволено декларувати готівку, і ніхто не вимагає нести її в банк.

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Як декларувати нерухомість

Декларувати потрібно земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, зокрема об'єкти незавершеного будівництва.

При цьому потрібно вказувати не тільки будинки, квартири і гаражі, які належать особисто вам, а й ту нерухомість, на яку є право спільної часткової власності.

Щоб визначити вартість майна, доведеться йти до оцінювача або до земкадастру і брати різні довідки. За які теж потрібно платити.

Як декларувати рухоме майно

Декларувати потрібно не тільки автомобілі, але й інші транспортні засоби, зокрема самохідні машини і механізми. Тобто мотоцикли, яхти, літаки, трактори, причепи тощо.

Також до рухомого майна зараховуються ювелірні вироби, предмети мистецтва та антикваріат, дорогоцінні камені і дорогоцінні метали.

Яке майно ще потрібно декларувати

У законі йдеться про те, що декларуванню підлягає майно, яке належить платнику податків, зокрема право спільної або часткової спільної власності.

Крім грошей, машин і нерухомості також в декларації потрібно вказувати:

Цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї у майні юридичних осіб, інші корпоративні права.

Будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).

Права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).

Пам'ятні монети і банкноти.

Не може бути задекларованим майно, щодо якого тривають судові розгляди, майно, яке знаходиться на території Росії або на тимчасово окупованих територіях (наприклад, квартира в Донецьку або дача в Криму).

Хто точно не повинен подавати декларації

Не повинні і навіть не мають права подавати "нульову декларацію" чиновники і депутати – особи, уповноважені на виконання державних функцій. Оскільки вони і так обов'язково декларують свої доходи.

Також можуть не подавати декларацію ті, чиї активи менші від встановленого мінімального порогу. Що це за поріг і хто може не подавати декларацію:

Не потрібно подавати декларацію, якщо будь-які активи, крім нерухомості і транспортних засобів, мають сумарну вартість не більше 400 тис. грн станом на дату завершення одноразового декларування (31 серпня 2022 року).

Якщо сумарно площа квартир не перевищує 120 кв. м. Нагадуємо: враховується не тільки винятково власність платника податків, а й квартири, які належать йому за правом спільної або спільної часткової власності.

Якщо площа житлового будинку або будинків не перевищує 240 кв. м.

Нежитлова нерухомість у власності не перевищує 60 кв. м.

Якщо загальна площа земельних ділянок не перевищує нормативну, який вказаний у ст. 121 Земельного кодексу (наприклад, для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 га, плюс для садівництва не більше 12 соток, плюс для дачного будівництва не більше 10 соток, тощо

Якщо у власності лише один транспортний засіб.

Якщо з якоїсь позиції норматив перевищений, подавати декларацію потрібно (хоча, нагадаємо, це не обов'язково, таке декларування – справа добровільна). При цьому платити податки доведеться не за все майно, а тільки за те, що перевищує нормативи.

Скільки і коли треба платити податків

За майно, яке знаходиться на території України, потрібно буде заплатити 5% його вартості. Однак, повторимо, не за все, а тільки за те, що перевищує поріг в 400 тис. грн (в цю суму не входить вартість нерухомості і транспорту) і нормативи за площею для нерухомості.

За ОВДП, куплені на доходи, з яких раніше не сплачувались податки, потрібно буде заплатити збір у розмірі 2,5%. А за майно за кордоном – 7%.

Оплату потрібно здійснити протягом місяця після подання декларації. Якщо ж сума занадто велика, платіж можна розбити на 3 роки. Але ставки тоді підвищаться. Так, за майно в Україні ставка зросте з 5 до 6%, за ОВДП – з 2,5 до 3%, за закордонні цінності – з 9 до 11,5%.

У багатьох можуть виникнути складнощі з оцінкою майна. У законі прописано, що декларовані цінності потрібно підтверджувати документами. Але якщо, наприклад, для декларації грошей на банківських рахунках досить просто взяти довідку з банку, то чеки на покупку, скажімо, золотої каблучки або картини зберігають далеко не всі.

При цьому базу декларування – тобто загальну суму майна – потрібно визначати самостійно. І тут ваші погляди можуть принципово не збігатися з поглядами податківців. Тобто декларант стає вразливим перед перевіряючими органами. Наприклад, вони можуть перерахувати базу декларування в бік збільшення, і тоді доведеться подавати нову декларацію, виправлену, і доплачувати податок.

Вирішити проблему могли б податкові консультанти, але в нашій країні такі послуги для фізосіб роблять украй мало фахівців. І часто такі послуги коштують недешево.

Експерт з податкового планування Олексій Тройніков

Експерт з податкового планування Олексій Тройніков вважає, що звичайним українцям особливо боятися нічого.

"Звичайні українці – це не цільова аудиторія закону про податкову амністію. Автори закону не чекають в деклараціях старий автомобіль або прабабусину каблучку. Я не думаю також, що держава може влаштувати "показову прочуханку" десятків простих українців, які не задекларували якесь невеличке майно. Державі це не потрібно. І для цього необхідно мати цілий штат "тих, хто шукає", а хто це буде створювати? Але якщо, наприклад, пенсіонер, який отримує 4-5 тисяч гривень пенсії, раптово за документами стає власником нового автомобіля Lexus, нехай навіть за кермом онук – то таке приховувати не варто. У податкових органів питання з'являться цілком справедливо. І потрібно розуміти, що відповідальність несе юридичний власник або співвласник автомобіля, квартири, картини і так далі. Це потрібно розуміти і чоловікові або дружині власника незадекларованого автомобіля, квартири, предметів мистецтва і так далі", – попереджає Олексій Тройніков.

Раніше ми розповідали, що думають експерти про податкову амністію.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що недавно підписано закон про посилення відповідальності для чиновників за брехню в деклараціях.