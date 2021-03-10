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Податкова амністія в Україні: як будуть декларувати доходи заробітчан і тіньовиків

10 березня, 16:01

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Коли запровадять обов'язкове декларування, кожен подаватиме щорічну декларацію

Наприкінці лютого президент подав до Верховної Ради чотири законопроекти щодо детінізації доходів українців. Їх називають законопроектами про "нульову декларацію", або про "податкову амністію". Чому їх ухвалення стане тільки першим кроком – розбирався сайт "Сьогодны".

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Економічний експерт Олексій Кущ каже:

"Ці законопроекти – тільки вершина айсберга. Після легалізації буде і другий крок, який поки не анонсується, але без якого вся ця система стає безглуздою. Це загальне декларування та оподаткування приросту доходу майново-фінансового стану".

Він вважає, що крізь через це "сито" хочуть пропустити всю країну. Хоча каже, що відсотків у 90 населення більшість активів будуть задекларовані автоматично: квартири до 120 кв. м, будинки до 240 кв. м тощо.

"Але в подальшому, коли запровадять обов'язкове декларування, кожна людина повинна буде заповнювати щорічну декларацію. Приріст її майново-фінансового стану буде порівнюватися зі стартовою базою легалізації і з задекларованими доходами. І те, що не підтверджено доходами і сплаченими податками, буде обкладатися за ставкою прибуткового податку і військового збору. По суті, це буде податок на заробітчан, податок на самозайнятих, на аутсорсеров, тіньовиків тощо", – каже Олексій Кущ.

Економіст наводить такий приклад. Припустімо, людина, яка пропрацювала кілька років за кордоном або на аутсорс, не подала нульову декларацію. Відповідно, вона не вказала ні своїх доходів, ні майна. Тобто в податковій службі її стартовий капітал буде оцінюватися в 0 грн. Потім людина захоче купити квартиру. На зароблені гроші. Але, оскільки з них не сплачено податків (а представники зазначених робіт, як правило, податків з доходів не платять), відповідні служби змусять покупця сплатити майже 20% від вартості квартири.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні готують податкову амністію: що потрібно і не потрібно декларувати.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Подавати доведеться ФОПам, фрілансерам і взагалі всім – як працюватиме нульова декларація".

Детальніше про плановані нововведення дивіться в сюжеті:

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Джерело: Сьогодні

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