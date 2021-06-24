Українцям не варто боятися податкової амністії. У Мінфіні пояснили чому

Заступник міністра фінансів Світлана Воробей розповіла, що закон про податкову амністію не створює нових податків

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Закон про податкову амністію не створює додаткових податків для громадян. Декларування активів фізичних осіб буде добровільним.

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Про це заявила заступник міністра фінансів Світлана Воробей, передає "Укрінформ".

"Основною метою цього акта є продовження політики держави у сфері детінізації усіх сфер суспільного життя. Фактично, закон створює чергові прозорі умови для сплати податків громадянами та підвищує рівень їхньої податкової культури", – зазначила вона.

За її словами, одноразове декларування активів фізичних осіб дозволяє вивести з тіні активи, які люди – навмисно чи ні – приховали свого часу, тому "додаткового податкового навантаження для громадян не відбудеться" .

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Воробей також підкреслила, що декларування є добровільним, тому громадянин, який не матиме бажання скористатися цією можливістю, "не відчує на собі додаткового тиску чи певних негативних наслідків".

Світлана Воробей також нагадала, що, відповідно до закону, не підлягають декларуванню активи, отримані наслідок скоєння кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабара, крім злочинів по ухиленню від сплати податків.

"Не можуть бути декларантами посадові особи, які за будь-який період, починаючи з 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції. Окрім того, визначено, що об'єктами декларування не можуть бути активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках країни агресора чи мають джерело походження з такої країни", – додала заступник міністра.

Нагадаємо, 15 червня Верховна Рада дала добро на проведення податкової амністії для українців. "Прощати" тіньові доходи і майно будуть за допомогою так званої нульової декларації.

З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 проводитиметься добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб.