Податок на нерухомість підвищили: скільки доведеться платити у 2022 році

Податок на нерухомість у 2022 році зріс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Про це повідомляє ГУ ДПС у Київській області.

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Цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Так, згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 6500 грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати. Тож за формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

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Нагадаємо, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.

За що платитимуть українці?

Платити потрібно буде лише за зайві метри:

для квартир 60 метрів квадратних;

для приватних будинків 120 метрів квадратних;

для квартири та приватного будинку разом 180 метрів квадратних.

Коли платитимуть?

Податок на нерухомість сплачують один раз на рік. Нараховується він 1 липня за минулий рік. Для сплати в українців є 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.

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Зауважимо, що на суму податку ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім’ї.

Податок на земельну ділянку

Із 1 січня українці зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання на землю. Тобто власник землі зобов'язаний доплатити різницю між сумою сплачених до бюджету податків та зборів, якщо вона менша за МНО.

Це означає, що МНО у 2023 році буде нараховано за 2022 рік і становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі. Після 2023 року МНО зросте до 5%.

Деякі категорії громадян звільняються від сплати податку на земельну ділянку.

Раніше ми розповідали, який податок змусять платити за старі квартири та кому з українців повернуть частину сплачених податків.