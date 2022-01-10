"Нафтогаз" запустив 50 нових свердловин

Запустили 11 свердловин з дебітом понад 100 тис куб. м газу на добу / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" у 2021 році запустив 50 нових свердловин на газових родовищах, а минулого року лише 41.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

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"У 2021 році наші фахівці запустили в роботу 50 нових свердловин (у 2020 – 41 свердловину), з них: 11 свердловин з дебітом понад 100 тис куб. м газу на добу; ​3 свердловини з дебітом понад 250 тис куб. м газу на добу", – йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" повідомили, що наприкінці 2021 року нове Моспанівське родовище на Харківщині відкрила дна з високодебітних свердловин. Вона вже забезпечує понад 200 тис. куб. м газу на добу.

Також, на Полтавщині "Укрбургаз" у грудні 2021 року пробурив нову свердловину у Скиданівському родовищі. Вона має значну глибину – 6 300 м – і дає додатково 200 тис. куб. м газу на добу.

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Що відбувається на ринку

Компанія "Нафтогаз" звернулася до Єврокомісії зі скаргою на російський "Газпром", звинувативши його у зловживанні домінуючим становищем на ринку.

Українська компанія подала клопотання Генеральному директорату з конкуренції та вимагала вжити негайних заходів щодо нормалізації ситуації.

Раніше ми повідомляли, що компанія "Нафтогаз", яка виконує функцію постачальника останньої надії, повідомила, у якому випадку деяким українцям можуть відключити газопостачання.

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Нагадаємо, що ринкова ціна газу вп’ятеро вища, ніж та, яку отримують українці у платіжках. Побутові споживачі платять меньше, оскільки "Нафтогаз" штучно стримує тарифи.