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У вас є рівно 60 днів: у "Нафтогазі" попередили, кому готуватись до відключення газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 15:19
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Яким українцям варто замислитись про нового постачальника газу, щоб уникнути відключень
Кому можуть відключити газ через 2 місяці
Кому можуть відключити газ через 2 місяці / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз", яка виконує функцію постачальника останньої надії повідомила, у якому випадку деяким українцям можуть відключити газопостачання.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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За даними "Нафтогазу", якщо ви стали клієнтом ПОН (постачальника останньої надії), потрібно обрати собі нового постачальника протягом двох місяців.

"Якщо протягом цього часу клієнт не зможе знайти постачальника, він має готуватися до відключення газу", – зазначають у компанії.

Що робити?

ПОН – це газопостачальна компанія, яка протягом двох місяців обслуговує клієнтів, які з якихось причин залишились без постачальника газу. Для них діє фіксований тариф у розмірі 7,96 грн. за кубометр газу, а для бюджетних установ – 16,8 грн.

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Наприклад, якщо постачальник збанкрутував або був ліквідований, його ліцензія призупинена або анульована чи клієнтка немає у реєстрі споживачів. На даний момент послугами ПОН користуються близько 347 тисяч побутових споживачів.

Для того, щоб перестати бути клієнтом ПОН і не боятися відключення газу через 60 днів потрібно обрати нового постачальника та підключитися до нього. Сьогодні це можна зробити навіть не виходячи з дому.

"Сьогодні" також писали, що з 1 січня в Україні зростуть тарифи на доставку газу і розповідали, який ще тариф піднімуть для українців.

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