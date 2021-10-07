Початок опалювального сезону в Україні і різке падіння цін на газ в Європі – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

7 жовтня в Україні стартував опалювальний сезон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні в четвер, 7 жовтня, розпочався опалювальний сезон, а ціни на газ в Європі різко впали після рекордного подорожчання.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 7 жовтня.

Реклама

Підвищення зарплат вчителям і лікарям

Мінекономіки підготувало план заходів з модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року. Метою створення цього документа є впровадження системи оплати праці в державному секторі, запровадження єдиних підходів до її формування та впровадження такого розміру зарплати, який буде конкурентним.

Досягти поставлених завдань планується в тому числі і за рахунок збільшення зарплат лікарів і вчителів. Для низької кваліфікаційної категорії не менше від 13-15 тис. грн, а для працівників вищої кваліфікації – до 20 тис. грн і вище, заявила заступник міністра економіки України Світлана Глущенко.

Зниження цін на нафту

Ціни на нафту 7 жовтня знизилися на 2%, на це вплинуло зростання запасів у США і обіцянки Росії збільшити постачання до Європи. Водночас експерти прогнозують зростання до 100 доларів за барель.

Реклама

Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,46% – до 80,71 долара за барель, а листопадових ф'ючерсів на WTI – знизилася на 1,06%, до 76,61 долара за барель. На це зниження вплинуло зростання запасів нафти в США.

Початок опалювального сезону в Україні

В Україні 7 жовтня стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні. Також тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери Харкова.

Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями в Україні прогнозують заморозки, а вдень температура повітря в середньому буде +8...+10 градусів. При такій погоді в будинках ще більше похолодає, значить, доведеться включити опалення і в житлових будинках.

Реклама

Виробництво власного водню в Україні

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в Україні вироблятимуть 100 МВт водню на рік.

"Уже є перші кроки. Бізнес відреагував, і є перший контракт на виробництво 100 МВт водню на рік. Такий проєкт вже будується", – сказав глава уряду.

За його словами, в Україні є потенціал для масового виробництва водню. Більш того, це стане однією з державних стратегій, поряд з розвитком інших поновлюваних джерел енергії.

Зниження цін на газ в Європі

Після рекордного стрибка до 2000 дол. за 1 тис. кубометрів ціни на газ на біржах в Європі різко обвалилися.

На біржі ICE ціни до закриття торгів становили нижче 1250 дол. за тисячу кубометрів. Вони з тріском впали на 36%, буквально за кілька годин.

Деякі британські видання, в тому числі Financial Times і The Telegraph, звернули увагу, що різкий обвал цін відбувся після заяв Путіна, які він зробив напередодні.

Також ми писали про те, як газова криза в Європі вплине на український ринок товарів.