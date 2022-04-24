На українських АЗС з'явився новий вид бензину: чим він відрізняється від звичайного пального

Українцям пропонують заправляти авто еко-бензином / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Попри досить нестабільну ситуацію з пальним в Україні через війну, на деяких українських АЗС з'являються нові види бензину. Так, віднедавна українські водії можуть заправляти свої автомобілі бензином марки А-95 ЕСО.

Про це повідомляє мережа автозаправних комплексів BVS на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Новий вид пального складається з бензину марки А-95 та біоетанолу. У бензину є відразу кілька переваг у порівнянні з традиційними видами пального, а саме:

висока детонаційна стійкість, завдяки чому двигун машини працює плавно;

покращений процес згоряння пального;

чистота в камері згоряння та збільшений інтервал заміни моторних мастил;

екологічність.

Ситуація на ринку пального

На початку весни український уряд скасував акциз та знизив до 7% ПДВ на моторне пальне. Експерти зазначають, що завдяки таким рішенням вдалося запобігти дефіциту та суттєвому зростанню цін на пальне. Українці тепер щомісяця економитимуть понад 4,5 млрд грн.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що малі та середні компанії відмовляються постачати товари на схід країни, бо це невигідно. Чистий прибуток компаній становить від 0,9 до 1,8 грн/л пального.

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Раніше ми розповідали, що буде, якщо змішати бензин А-92 та А-95 в одному авто, і дізнавалися про ціни на пальне в США.