На ринку біржова паніка? Гривня різко впала усього за пару годин

/ Фото: Сьогодні

Українська гривня відкрила новий день стрімким падінням до американського долара.

Про це свідчать дані фінансової платформи Investing.com.

Реклама

Станом на 9.15 ранку 14 лютого українська валюта торгувалася по 28,64 грн відносно долара й продовжує падіння. З початку доби долар уже додав близько 6 копійок, або 2,12%.

Дані котирувань за 14 лютого / Фото: Investing.com

Чому зростає долар?

Як розповів в ефірі каналу "Україна 24" інвестиційний аналітик Сергій Фурса, економічних причин для такого стрімкого зростання курсу долара – немає. Вся справа в психологічному тиску через загрозу нападу РФ, який і штовхає котирування вгору.

Реклама

Фурса зазначив, що поки що не варто купувати валюту без нагальної потреби.

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, у вівторок Мінфін проведе аукціон щодо розміщення ОВДП, експерт очікує на низький інтерес інвесторів до цього розміщення.

Гойлов зазначає, що цього тижня, з 14 по 20 лютого, гривня продовжить слабшати й опуститься до позначки 28,15 грн, а єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне до 31,85 грн.

Реклама

"Сьогодні" також писали, що буде з ринком нерухомості через зростання курсу долара, та докладніше розповідали про причини девальвації гривні.