Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар стрімко летить догори: чого чекати від гривні цього тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 08:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 лютого
Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня
Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 14 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,04 грн.;
  • 1 євро – 31,98 грн;
  • 1 злотий – 7,07 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 16 копійок, євро – на 10 копійок. Курс злотого подешевшав на 2 копійки, а курс рубля – на 2 копійки.

Реклама

Що було із курсом на міжбанку?

У п'ятницю, 11 лютого, долар відкрив торги зі значеннями 27,94/27,96 грн, а до закриття міжбанку додав 10 копійок у купівлі та продажу – 28,04/28,06 грн.

Євро відкрив міжбанк у діапазоні 31,80/31,83 грн, а до його закриття подорожчав на 13 копійок у купівлі та продажу – 31,93/31,95 грн.

Що буде з курсом цього тижня?

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у вівторок має відбутися аукціон Мінфіну з розміщення державних цінних паперів (ОВДП) та очікується низький попит на них з боку інвесторів.

Реклама

Експерт також зазначив, що з початку року нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 13,51 млрд. грн – до 79,14 млрд. грн.

А ось підтримку гривні може надати негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту), що становило 0,22 млрд доларів з початку року.

Гойлов прогнозує, що цього тижня, з 14 по 20 лютого, гривня до долара США ослабне до позначки 28,15, а євро, з високою ймовірністю, ослабне до 31,85 грн.

Реклама

"Сьогодні" також писали, чому курс долара так різко виріс у січні, і розповідали, як ослаблення гривні вплине ринку нерухомості.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Долар стрімко летить догори: чого чекати від гривні цього тижня Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Це тиск на Україну" — реакція соцмереж на ситуацію навколо SkyUp Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Долар стрімко летить догори: чого чекати від гривні цього тижня Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41824.83

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2853.61

Litecoin (LTC)

123.26

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти