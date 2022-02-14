Долар стрімко летить догори: чого чекати від гривні цього тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 лютого

Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 14 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,04 грн.;

1 євро – 31,98 грн;

1 злотий – 7,07 грн.;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 16 копійок, євро – на 10 копійок. Курс злотого подешевшав на 2 копійки, а курс рубля – на 2 копійки.

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Що було із курсом на міжбанку?

У п'ятницю, 11 лютого, долар відкрив торги зі значеннями 27,94/27,96 грн, а до закриття міжбанку додав 10 копійок у купівлі та продажу – 28,04/28,06 грн.

Євро відкрив міжбанк у діапазоні 31,80/31,83 грн, а до його закриття подорожчав на 13 копійок у купівлі та продажу – 31,93/31,95 грн.

Що буде з курсом цього тижня?

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у вівторок має відбутися аукціон Мінфіну з розміщення державних цінних паперів (ОВДП) та очікується низький попит на них з боку інвесторів.

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Експерт також зазначив, що з початку року нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 13,51 млрд. грн – до 79,14 млрд. грн.

А ось підтримку гривні може надати негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту), що становило 0,22 млрд доларів з початку року.

Гойлов прогнозує, що цього тижня, з 14 по 20 лютого, гривня до долара США ослабне до позначки 28,15, а євро, з високою ймовірністю, ослабне до 31,85 грн.

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"Сьогодні" також писали, чому курс долара так різко виріс у січні, і розповідали, як ослаблення гривні вплине ринку нерухомості.