На чорному ринку новий тренд – що відбувається з доларом

Долар на чорному ринку трохи опустився / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України трохи впав у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на першу половину дня 20 червня середній курс продажу американської валюти склав 35,6 грн/дол., а курс купівлі – 34,4 грн/дол.

Курс долара 20 червня пішов униз / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу серед, який нам вдалося знайти, пропозицій склав 35,45 грн/дол, а найвищий – 35,85 грн/дол.

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Де українцям вигідніше купувати долари

Раніше доктор економічних наук Василь Фурман розповів "Сьогодні" в ексклюзивному матеріалі, що Національний банк зняв дуже багато обмежень на готівковому ринку і курс у більшості банків зрівнявся із показником на чорному ринку.

Це означає, що не варто ризикувати та зв'язуватися зі спекулянтами, а звертатися з питаннями купівлі та продажу валюти лише у банки чи легальні обмінники.

Тим, хто ще не вирішив, що робити зі своїми заощадженнями, експерт порадив вкласти гроші у військові облігації.

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Цим ви зробите свій внесок у перемогу над ворогом і ще й отримаєте прибуток.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара цього тижня, з 20 до 26 червня і розповідали, які схеми шахрайства з валютою вигадали аферисти в Україні.