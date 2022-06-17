Новий курс для українців? Що буде з доларом наступного тижня

Розповідаємо, як може змінитися курс долара в Україні та які три моменти можуть вплинути на валюту

Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На валютному ринку в Україні, як і раніше, спостерігається нестабільна ситуація. З одного боку – через війну Росії в Україні НБУ заморозив курс долара на рівні 29,25 грн, з іншого ж – ситуація на чорному ринку та у банках змінюється постійно.

Про те, що буде з курсом долара наступного тижня, "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Реклама

Є три важливі моменти, через які валюта буде у невеликому діапазоні коливання.

1. Сезонний фактор

Зараз не зростатиме попит на валюту в країні. Основні покупці валюти країни – держбанки та його клієнти, великі державні корпорації, які забезпечують потреби армії. А також ті банки, які обслуговують великих імпортерів енергоносіїв та продуктів харчування, каже аналітик.

2. Очікування осені

"Наступна осінь, як сильний тригер очікування падіння курсу національної валюти, адже НБУ може скасувати жорстко зафіксований курс на рівні 29.25 грн за долар", – каже Максим Орищак.

Реклама

Поступово курс долара та євро не зростатиме. Стрибок їх вартості буде різким. Не дарма банкам дозволили продавати валюту за тим курсом, який вони хочуть встановити, зазначає експерт.

3. Майбутня робота друкарського верстата України

В умовах заборони на виведення коштів та країни майбутня робота друкарського верстата України буде безпечною для гривні та для інфляції.

"Люди можуть відчувати безвихідь свого становища і розуміти, що навіть якщо курс зросте в країні – їм не дадуть продати накопичення за вигіднішим курсом. Отже – люди поступово витрачатимуть свої запаси не очікування валютних коливань", – каже аналітик.

Реклама

Що буде з курсом наступного тижня?

Як пояснює експерт, наступного тижня з 20 по 26 червня гривня поводитиметься стабільно по відношенню до долара США та євро. Середній курс продажу до кінця місяця збережеться в рамках 35,5-36,5 грн за долар та 37,5-37,8 грн за євро.

Також ми писали раніше, де українцям найвигідніше купувати долари, а також які долари відмовляються приймати обмінники.